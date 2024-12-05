Çocuklarda otizme yol açan 'Çin tuzu' tehlikesi! Profesörden 'Bu ürünleri kullanmayın' uyarısı

05 Aralık 2024 07:22 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 07:23

Çin tuzu, özellikle çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Prof. Dr. Aydın Türkmen, bu katkı maddesinin erken yaşta tüketiminin otizm, hiperaktivite ve istemsiz hareket gibi rahatsızlıklara sebep olabileceği konusunda uyardı. Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da bu tuzu içeren ürünleri sıraladı

İstanbul Üniversitesi​ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı ve Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, Çin tuzu olarak bilinen "monosodyum glutamat" (MSG) tuzunun yaygın kullanımının çocuklarda yol açtığı sağlık risklerine ilişkin uyarılarda bulundu. Bu tuzu içeren ürünlerin otizm, hiperaktivite ve istemsiz hareket gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Türkmen, kaçınılması gereken gıda ürünlerini sıraladı.

BEYİN HÜCRELERİNİ ETKİLİYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre MSG’nin zararlı etkilerinin alınan doz, süre ve tüketim yoluna göre değiştiğini ifade eden Türkmen, "MSG, eklendiği gıdalarda gerçeğinden daha fazla protein varmış hissi uyandırabilir. Bu, lezzet algısını yanıltarak bağımlılığa yol açabilir. Ayrıca beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozarak, glukoz metabolizmasını olumsuz etkiler ve aşırı insülin salınımına neden olabilir" dedi.

YETİŞKİNLER İÇİN DE RİSKLİ

MSG’nin aşırı tüketimi hem çocuklarda hem yetişkinlerde baş ağrısı, migren, fibromiyalji gibi rahatsızlıklarla ilişkilendiriliyor. Türkmen, "Doğal glutamat vücudun ihtiyacını karşılar, ancak endüstriyel glutamat yüksek miktarda tüketildiğinde hipertansiyon​, böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlıklarını tetikleyebilir" diyerek özellikle çocukların bu maddeden uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

BU ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, MSG’nin özellikle çocukların sevdiği yiyeceklerde yoğun olarak bulunduğuna dikkat çekerek, "Paketlenmiş ve işlenmiş gıdalar MSG içerir. Özellikle noodle’lar, hazır çorbalar, cipsler, işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis), krakerler, dondurulmuş gıdalar ve fast food ürünleri MSG içerebilir. Dikkatsizce tüketimi uzun vadede hipertansiyon, obezite, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve sinir sistemi hasarlarına neden olabilir" ifadelerini kullandı.