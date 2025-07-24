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 | Efe Demir

Çocuklarda yaz enfeksiyonu artışta! Uzmanlar uyarıyor: 'Ölümcül olabilir'

Yaz mevsiminde çocukların enfeksiyon kapma olasılığının daha fazla olduğunu belirten Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Merve Karaca, bu gibi durumlarla karşılaşılmaması için önerilerde bulundu. İşte uzman ismin önerilerinin detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 15:35

Hastalıkları Uzmanı Merve Karaca; yaz aylarında çocuklarda enfeksiyonların arttığını söyleyerek, "Temiz gıda tüketimi, bol el yıkaması ve toplu ortamlarda çocukların daha dikkatli olması gerekir" dedi.

Çocuklarda yaz enfeksiyonu artışta! Uzmanlar uyarıyor: 'Ölümcül olabilir'

"HAVALARIN SICAKLIĞI EN BÜYÜK ETKEN"

Karaca, yaz aylarında çocuklarda görülen enfeksiyonlar ve nedenleri hakkında bilgiler vererek, ailelere uyarılarda bulundu. Karaca, "Havaların ısınmasıyla çocuklarda gördüğümüz enfeksiyonlar bir miktar değişiklik gösterdi. Özellikle şartlarının değişmesi, havuz deniz sezonunun açılması ve daha fazla artmasıyla beraber yaz enfeksiyonlarında sıklık artmaya başladı. Bulantı, kusma ve ishalle seyreden hastalıkları gastroenterit denilen hastalıklar takip ediyor. Bunların sebebi çocukların el hijyenine bazen dikkat edememeleri, kalabalık ortamlarda oyunlar oynamaları ve özellikle gıdalar. Gıdaların sıcak havayla beraber hızlı bozulması, sütlü gıdaların çözünüp tekrar dondurulması yaz ishallerinin atmasına sebebiyet vermekte."

Çocuklarda yaz enfeksiyonu artışta! Uzmanlar uyarıyor: 'Ölümcül olabilir'

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Enfeksiyonların sadece çocuklarda olmadığını vurgulayan Karaca; "Bunlardan korunmak için temiz gıda tüketimi, bol el yıkaması, toplu ortamlarda çocukların daha dikkatli olması gerekir. Yaz ishallerinin en sık sebepleri arasında nerovirüsler, adonevirüs ve rota virüs gibi virüsleri görebiliyoruz. Rota virüsü aşılamayla birlikte artık görsek dahi aşılanan çocuklarda şiddeti daha az seyretmeye başladı. Ancak bu aralarda bizim sıkça gördüğümüz adonevirüsü. Özellikle hem üst solunum yolu enfeksiyonu, hapşırık, öksürük, burun akıntısı gibi bulgularla hem bulantı, ishal, kusma hem de göz enfeksiyonu ile birlikte seyredebiliyor. Aslında bulaşıcılığı da yüksek. Bol bol elleri yıkamak lazım. Biz bu enfeksiyonları sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de görebiliyoruz" dedi.

Çocuklarda yaz enfeksiyonu artışta! Uzmanlar uyarıyor: 'Ölümcül olabilir'

"HAVUZ VE DENİZ DIŞ KULAK ENFEKSİYONUNA NEDEN OLABİLİYOR"

Karaca, "Havuz ve deniz sezonuyla beraber dışkulak enfeksiyonlarında bir artış var. Bu enfeksiyonlar kulak ağrısı ve kulak şişkinliği ile beraber gelebiliyor. Aileler çocuklarını temiz havuzlara, sık kullanılmayan saatlerde yönlendirmesi gerekir. Bazen dış kulak yolu ilerleyerek enfeksiyon orta kulak enfeksiyonu da olabiliyor. Yüksek ateş ve yine kulak ağrısı ile çocuklar bize başvura biliyorlar. Özellikle ortak kullanım alanlarının artması, havuzların kullanımıyla beraber cilt enfeksiyonları görebiliyoruz." şeklinde ifade etti.

Çocuklarda yaz enfeksiyonu artışta! Uzmanlar uyarıyor: 'Ölümcül olabilir'

"ÇOCUKLAR İÇİN EKSTRA DİKKAT GEREKLİ"

Bunun haricinde de son zamanlarda el ayak ağız hastalığı da yazın gelmesiyle arttı. El ayak ağız hastalığında da yine hijyene son derece dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çocuklarda virüsten kaynaklı olduğu için ekstra bir şey yapmıyoruz. Ateşi varsa ateşi düşürüyoruz, ağız hijyenini sağlıyoruz ve çocuğun beslenmesinin devamlılığını ve bol sıvı tüketimini sağlamak bizim için önem arz ediyor. Önemli olan bulaşmadan önüne geçmek. O yüzden özellikle hasta çocukların temasını kesmek önemli. Yine çocuklar için sağlıklı beslenme, düzenli uyku düzenli beslenme ve bağışıklık sistemini güçlü tutacak şeylere dikkat etmek lazım. El, ayak, ağız hastalığında ağız hijyeni de çok önemli. Bizi ve aileleri en çok zorlayan bu oluyor. Ağızda ciddi yaralar olabiliyor ve bu yaralar neticesinde bu çocuk beslenemiyor. Beslenemeyen çocuk giderek düşkünleşiyor. Gerekirse çocuğun yatırarak sıvı tedavisi ile hastalığı yönetmeye de çalışabiliyoruz. Yaz enfeksiyonlarında genel olarak ailelere önerim; hijyen, el hijyeni, temiz gıda ve yine güçlü bir bağışıklık" şeklinde konuştu.

Çocuklarda yaz enfeksiyonu artışta! Uzmanlar uyarıyor: 'Ölümcül olabilir'
ETİKETLER
#hijyen
#Çocuk Sağlığı
#Enfeksiyonlar
#Yaz Aylarında Sağlık
#Rota Virüsü
#Adonevirüs
#Sağlık
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