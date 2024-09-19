Covid-19, maymun çiçeği devam ederken yeni kriz kapıda! Uzmanlar tarih verdi: Milyonlarca insan ölecek

19 Eylül 2024 10:01 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:36

Dünyada 1990'lı yıllardan bu yana 36 milyon kişinin ölümüne sebep olan 'Antibiyotiklere direnç' ile ilgili yeni araştırmalar yapılıyor. Koronavirüs, maymun çiçeği gibi virüsler dünyayı tehdit etmeye devam ederken uzmanlar yeni bir krizin kapıda olduğunu belirtti. Antimikrobiyal dirençlerle ilgili tarih veren uzmanlar milyonlarca insanın ölebileceğinin altını çizdi ve aşı önerisinde bulundu.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile Washington Üniversitesi'ndeki Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) Küresel Antimikrobiyal Direnç Araştırma Projesi (GRAM) liderliğinde virüslere karşı geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. GRAM basın bültenine göre, araştırmacılar 520 milyon sağlık kaydını inceledikten sonra 204 ülke ve bölgede 22 patojen, 84 patojen-ilaç kombinasyonu ve 11 bulaşıcı sendrom için geleceğe yönelik tahminler sundu.

DÜNYADA BÖCEK KRİZİ

Antibiyotiklere direnç, 1990 yılından bu yana dünya çapında her yıl 1 milyon kişinin ölümüne, toplamda ise 36 milyon kişinin ölümüne yol açıyor. Yeni yapılan araştırmalarda Antimikrobiyal dirençlerle ilgili bulgular ortaya çıktı.

Araştırma bulgularına göre dünyada süper böcek krizi patlak verecek. Süper böcek krizi 2050 yılına kadar milyonlarca insanı öldürecek.

Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği üyesi ve Nebraska Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü Dr. Jasmine Riviere Marcelin, Fox News Digital'a yaptığı açıklamada, "Modern tıpta antibiyotik kullanımı, organ nakillerini, karmaşık cerrahi prosedürleri ve aşırı erken doğan bebeklerin bakımını başarıyla gerçekleştirmemizi sağladı. Bu müdahaleler başarılı oldu çünkü antibiyotikler, bu kritik hastalarda enfeksiyonları önlememize ve tedavi etmemize olanak sağladı." dedi.

ANTİBİYOTİK DİRENÇ AÇIKLAMASI

Marcelin, antibiyotik dirençli bakterilerin bu yıl önemli bir sağlık riski oluşturduğunun altını çizdi. Antibiyotik dirençli bakterilerin enfeksiyonların tedavi etme veya önleme yeteneğini engellediği öne sürüldü. Marcelin, "Sadece tıp alanındaki ilerlemelerimiz risk altında olmayacak, aynı zamanda basit deri/yumuşak doku enfeksiyonlarından kaynaklanan ölüm oranının önemli olduğu antibiyotik öncesi dönemdeki seviyemize geri dönebiliriz." diye ekledi.

ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ BAKTERİ

1990'dan bu yana en fazla artışa neden olan enfeksiyon, bazı antibiyotiklere dirençli hale gelen bir stafilokok bakterisi türü olan MRSA olarak öne çıktı. Çalışmada, MRSA kaynaklı yıllık ölümlerin 1990 yılında 57.200'den 2021 yılında 130.000'e çıktığı tespit edildi. Ölüm oranlarındaki genel artışa rağmen, 5 yaş altı çocuklarda ölümler 1990 ile 2021 yılları arasında yarı yarıya azaldı. Araştırmacılar bunun nedenini çocukluk aşılama programlarına ve içme suyuna, sanitasyona ve hijyen uygulamalarına bağladı.

Coğrafi olarak ölümler en çok Sahra Altı Afrika'nın batısında, tropikal Latin Amerika'da, yüksek gelirli Kuzey Amerika'da, Güneydoğu Asya'da ve Güney Asya'da arttı.

AŞI ÖNERİSİ

Creighton Üniversitesi'nden Tierney, Fox News Digital'a yaptığı açıklamada, "Antibiyotik direncinin görülme sıklığını azaltmanın en önemli yolları zatürre, grip, COVID, kızamık ve diğer hastalıklara karşı aşı olmaktır." dedi.

Marcelin, "Antibiyotikler hepimizin koruması gereken ortak bir doğal kaynaktır, böylece tıbbi ilerlemeler kaydedebildiğimiz ve bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan ölümleri azaltabildiğimiz bir dünyada yaşamaya devam edebiliriz." dedi.

NOT: Antibiyotik Direnci Tanımı ve Algısı: İlaçların belirli bir dozda oluşturduğu etkinin aynı dozda tekrarlayan kullanımlarından sonra azalması veya aynı etkiyi oluşturmak için daha yüksek dozda kullanılmalarının gerekliliği, ilaç etkisine karşı direnç gelişimi olarak tanımlanmaktadır.

Antimikrobiyal direnç, bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerin zamanla değişmesi ve artık ilaçlara yanıt vermemesi ile ortaya çıkan durumdur. Bu durum, enfeksiyonların tedavisini zorlaştırarak hastalığın yayılmasına, ağır hastalık ve ölüm riskinin artmasına neden olur.