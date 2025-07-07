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 | Murat Makas

Covid-19 yeni varyantıyla tehdit ediyor! Ülkede kırmızı alarm: Gizli şekilde yayılıyor

Covid-19'un varyantları birçok ülkede etkisini göstermeye devam ederken yeni bir tür ortaya çıktı. İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi. Yeni kovid türü, benzersiz semptomlarla İngiltere'ye yayılıyor.

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Covid-19 yeni varyantıyla tehdit ediyor! Ülkede kırmızı alarm: Gizli şekilde yayılıyor
KAYNAK:
Independent
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 13:36

Dünyayı bir dönem etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantları halen tehdit oluşturuyor. Koronavirüsün yeni türü ’de keşfedildi ve vatandaşlar arasında gizli bir şekilde yayılıyor. Uzmanlara göre diğer türlerden farklı olarak Stratus türü, insanlarda kısık sese neden olan benzersiz semptomuyla öne çıkıyor.

TÜM VARYANTLARDAN BÜYÜK ORANA SAHİP

Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı'na (UKHSA) göre Stratus'un XFG ve XFG.3 olmak üzere iki çeşidi bulunuyor ve XFG.3 diğer tüm varyantlardan daha büyük bir orana sahip.

UKHSA'ya göre, XFG ve XFG.3 varyantları şu anda İngiltere'deki Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. UKHSA Danışman Epidemiyoloğu Dr. Alex Allen, "Virüslerin zamanla mutasyona uğraması ve değişmesi normaldir" dedi ve İngiltere'deki tüm Covid türlerini izlemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Covid-19 yeni varyantıyla tehdit ediyor! Ülkede kırmızı alarm: Gizli şekilde yayılıyor

Dr. Allen, ‘’XFG ve XFG.3 varyantlarının önceki varyantlara göre daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya şu anda kullanılan aşıların bunlara karşı daha az etkili olacağına dair bir kanıt bulunmamaktadır" dedi.

Şiddetli boğaz ağrısına neden olan NB.1.8.1 Nimbus varyantı ise Omicron varyantından türemiş olup ilk olarak bu yılın ocak ayında tespit edilmişti. Hızla Çin ve Hong Kong'a yayıldı ve şu anda ABD ve Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde de görülüyor.

Covid-19 yeni varyantıyla tehdit ediyor! Ülkede kırmızı alarm: Gizli şekilde yayılıyor

''BELİRLİ MUTASYONLAR VAR''

Bazı uzmanlar yeni tür Stratus'un aşıdan da bağışıklık kazanabileceği konusunda uyardı. Harley Street'teki aile hekimi ve Hannah London Clinic'in kurucusu Dr. Kaywaan Khan, Cosmopolitan UK'ye verdiği demeçte, "Diğer varyantların aksine Stratus'un sivri proteininde, önceki enfeksiyonlardan veya aşılamalardan kaynaklanan antikorlardan kaçmasına yardımcı olabilecek belirli mutasyonlar var" dedi.

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ETİKETLER
#İngiltere
#koronavirüs
#Yeni Varyant
#Stratus
#Covid-19
#Sağlık
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