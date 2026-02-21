Damar yollarını 'otoban' gibi açan kuruyemiş! Günde 3 tane yiyenlerin kolesterolü bakın nasıl düşüyor...

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında hala ilk sırada. Yanlış beslenme, hareketsizlik ve stres üçgeninde sıkışan modern insan, çareyi kan sulandırıcılarda veya kolesterol ilaçlarında arıyor. Ancak doğa, bize bu sorunu çözmek için çok güçlü bir silah sunmuş durumda: Ceviz. Yıllardır "hafızayı güçlendirir" diyerek çocuklarımıza yedirdiğimiz cevizin, aslında kardiyovasküler sistemin en büyük dostu olduğu klinik araştırmalarla kesinleşti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bile, cevizin kalp hastalığı riskini azalttığına dair ibarelerin ürün paketlerinde kullanılmasına onay verdi. Peki, bu küçük gıda maddesi, vücudumuzdaki o karmaşık damar ağını nasıl oluyor da "açabiliyor"? Cevap, içindeki eşsiz yağ asitlerinde saklı.