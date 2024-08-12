Darbedilen doktor emeklilik kararı aldı! 40 yıllık tecrübe, mesleğe küstü 

12 Ağustos 2024 18:20 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 18:27

Doktorlar bile şaşkın: Daha önce böyle bir ölümle karşılaşmadım

Doktorlar bile şaşkın: Daha önce böyle bir ölümle karşılaşmadım

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hasta yakınları tarafından geçtiğimiz günlerde darbedildi. Kalbi duran doktorun kalbi durdu, hastanede yaşam mücadelesi verdi. Mesai arkadaşlarının ilk müdahalesi ile hayata döndürülen doktor taburcu oldu.

40 yıllık tecrübesi olan doktor, yaşadığı travma sonrası mesleği bırakmaya karar verdi. "Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum" diyen Tezvar, hekimliği bırakacağını ve emekli olacağını basın mensuplarına duyurdu.

FAHRETTİN KOCA'YI ARAMAKLA TEHDİT ETTİ!

Hastanede taburcu olduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan 40 yıllık tecrübeye sahip Dr. Tezvar, "Koridorda sorumlu olmadığım misafir hastanın ateşli olduğu söylendi. Ateşine bakması için hemşire hanıma rica ettim. Ateşi 37 derece çıktı. Hastanın yakınlarına ilaç kullanıp kullanmadıklarını sordum, kullandıklarını söylediler. Eve gitmenin ve istirahat etmenin daha doğru olacağını belirttim. Ancak tatmin olmadılar. O sırada içeride randevulu hastam bekliyordu. Israrcı olan hanımefendiye, hemşireden daha detaylı bilgi alabileceklerini söyledim. Bir anda erkek hasta yakını hışımla içeri daldı. Telefonunu göstererek, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aramakla tehdit etti." diyerek olay günü yaşananları aktardı.

40 YILLIK DOKTORU MESLEKTEN SOĞUTTULAR

Meslek hayatında yaşadığı en kötü tecrübe olduğunu ifade eden Dr. Tezvar, "Masamda otururken, kolumdan tutup dışarı sürüklemeye çalıştı ve 'Bakacaksın ulan!' dedi. Tam o anda, içerideki başka bir hastam müdahale etmeye çalıştı. Arbede sırasında bilincimi kaybettim ve yere yığıldım. Nefes alamadım. Bu olay, 40 yıllık meslek hayatımda yaşadığım en kötü deneyim oldu. Hekimliği bırakıyorum ve emekli oluyorum." dedi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın faillerinden Engin Seymen tutuklanırken, kardeşi Ö.S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bodrum Baro Temsilcisi Onursal Özbek, bu tür şiddet olaylarının ağır yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğine vurgu yaparak, Bodrum'un güvenliğinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.