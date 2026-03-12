Diyetisyen Büşra Çalışkan önerdi: Cildin pırıl pırıl parlamasını isteyenler dikkat! Sarımsak ve bal ikilisi ilaç gibi geliyor

Ünlü Diyetisyen Büşra Çalışkan, Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı 'Neler Oluyor Hayatta?' programında izleyicilere altın değerinde bilgiler sundu. Canlı ve genç bir görünüme sahip olmak isteyenlerin evde çok basit bir teknikle deneyip faydasını göreceği bu etkili yöntemle siz de genç bir görünüm elde edebilirsiniz! Doğru ve sağlıklı beslenme ile genç kalmanın mümkün olduğunu söyleyen Büşra Çalışkan'dan iç rahatlatan açıklamalar peş peşe geldi. İşte genç görünümün sırrı!

DİYETİSYEN BÜŞRA ÇALIŞKAN'DAN DİNAMİK, TAZE VE GENÇ KALMANIN ETKİLİ YOLU!

Sunuculuğunu Ferda Yıldırım ile Hakan Ural'ın üstlendiği 'Neler Oluyor Hayatta' programı, birbirinden değerli konukları programında ağırlamaya devam ediyor.

Gündüz kuşağı programları arasında reytingi yüksek, dobra yorumları ve değerlendirmeleriyle izleyiciler tarafından severek takip edilen 'Neler Oluyor Hayatta' programının yeni bölümündeki isim ünlü Diyetisyen Büşra Çalışkan oldu.

Taze, canlı ve genç kalmanın sırlarında değinen ünlü diyetisyen Büşra Çalışkan, programda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Her derde deva olan sarımsağın cilt tazeleme özelliği ile cildinizi son derece parlak, dinamik, sağlıklı ve genç görünmesini sağlayabilirsiniz.

Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın 'Neler Oluyor Hayatta?' programındaki ifadelerine göre sarımsak ve bal ikilisi, genç bir cilt için olmazsa olmaz bir kriter taşıyor. Peki bunun için sarımsak ve bal nasıl tüketilmeli?

İçeriden beslenerek cildi taze ve canlı tutmak için; her sabah aç karna bir diş sarımsağın üzerine bir tatlı kaşığı bal koyup onu çiğneyerek yutmalısınız