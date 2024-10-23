Doktorlar da şoke oldu! 18 santimlik çatalı tek hamlede yuttu: Bilimsel makale olacak

23 Ekim 2024 12:16 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:04

Aydın Söke'de benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. 18 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız, tam 18 santimetre uzunluğunda bir yemek çatalı yuttu. Acile koşan kız, doktorları bile şaşkına çevirdi. Başarılı bir operasyonla çatal çıkarılırken, vakanın bilimsel makale olacağı öğrenildi.

Aydın​'da yabancı uyruklu 18 yaşındaki E.E., doktorları bile şaşkına çevirdi. çatal yutan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu genç kızın yemek borusunda çatal tespit edildi. Doktorları bile şoke eden olayda çatal önce endoskopi ile çıkarılmaya çalışıldı ancak tehlike fark edilince E.E. ameliyata alındı.

Cerrahlar Dr. Salih Çokpınar ve Genel Dr. Akay Edizsoy’un koordinasyonunda gerçekleşen operasyonla, çatal çıkarıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan hasta şimdilerde durumu iyiye gittiği için servise alındı.

ÖNCE İNANAMADILAR

Dr. Akay Edizsoy, "Büyük bir çatalın tamamen yutulması şeklinde ortaya çıkan bu vakayı ilk duyduğumda doğru olmadığını düşündüm. Hasta 18 yaşında ve yabancı uyrukluydu. Türkçesi biraz zayıf olduğu için belki de yanlış anlaşılmalar olabileceğini düşündük. Ama hastanın filmini çektiğimizde gerçekten bir çatalın yemek borusunda olduğunu gördük" diye konuştu.

YUTULAN ÇATAL HAKKINDA MAKALE YAZILACAK

Bu vakayı bilim dünyasına da sunacaklarına dikkati çeken Edizsoy, "Yabancı cisim yutulmasıyla ilgili birçok vaka var literatürde ama bunun gibi sıra dışı cisimler çok fazla yok. O yüzden biz bilimsel olarak da bunu diğer meslektaşlarımızla paylaşmayı düşünüyoruz. Bu konuda bir makale yazacağız. Bu kadar büyük bir cismin yutulması sıra dışı, böyle bir cisim yutulması ile karşılaşmamıştım." ifadesini kullandı.



Ameliyat sonrası genç kızın sağlık durumu iyiye gidiyor. Operasyonun ardından yoğun bakımda gözlem altında tutulan E.E., hızlı bir şekilde iyileşerek servise alındı.