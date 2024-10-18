Doktorlar sırt ağrısını kas problemi sanıp önemsemedi, gerçek sonradan anlaşıldı! Genç annenin kabusu

18 Ekim 2024 15:53 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 16:05

İskoçya'da yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Jennifer McNeill, sırt ağrısı şikayetiyle yıllarca hastanelere başvurdu. Doktorlar bu ağrıyı, çocuklarını kaldırmaktan kaynaklanan kas zorlanmasına bağladı. Ancak ağrılar şiddetlenince yapılan detaylı taramalarda gerçek çok farklı çıktı.

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Sırt ağrıları, pek çok insanın günlük yaşamında zaman zaman karşılaştığı bir sağlık sorunu olarak bilinir ve genellikle kas zorlanmaları, ağır kaldırma ya da yanlış duruş gibi basit nedenlerle ilişkilendirilir. Ancak nadiren de olsa daha ciddi sağlık problemlerinin de habercisi olabilir. Bunun son örneği İskoçya’nın Gourock şehrinde yaşayan iki çocuk annesi Jennifer McNeill'in başına geldi.

34 yaşındaki McNeill, yıllar önce şiddetli sırt ağrıları nedeniyle hastaneye gitti. Doktorlar, ağrının 'çocukları taşımaktan kaynaklanan bir kas problemi' olduğunu düşündü. Ancak annenin aylarca devam eden ağrılarının altında yatan gerçek, yapılan detaylı taramalar sonucunda ortaya çıktı: McNeill'e, dördüncü evre meme kanseri​ teşhisi konuldu.

AĞRILARI SEBEBİYLE YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

İlk olarak 2021 yılında şiddetli sırt ağrıları çekmeye başlayan Jennifer, bu ağrıların sırtına bıçak saplanmış gibi hissettirdiğini belirtti. İki küçük çocuğu Millie ve Aidan'ı sık sık kucağında taşıyan McNeill'e doktorlar, ağrının çocuklarını kaldırırken meydana gelen bir zorlanma olduğunu söyledi ve kendisine üç hafta boyunca fizyoterapi yapmasını önerdi.

Ancak ağrılar gittikçe şiddetlendi ve McNeill, neredeyse yürüyemez hale geldi. McNeill, "Ağrı o kadar kötüydü ki beni yere seriyordu. Partnerim beni kaldırmak zorunda kalıyordu çünkü ayağa kalkamıyordum" diyerek yaşadığı zorlu sürece değindi.

ÖZEL HASTANEYE BAŞVURDU

Jennifer McNeill, ağrılarının devam etmesi ve doktorlardan net bir sonuç alamaması üzerine özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan MRI taramasında omurgasında iki kırık tespit edildi. Ancak ağrı artık bacaklarına yayılmış ve idrar yapmasını engelleyecek kadar ilerlemişti. Bunun üzerine Temmuz 2021'de Inverclyde Kraliyet Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Bu kez yapılan BT taramasında, omurgasında kanserli bir tümör olduğu ortaya çıktı.

MEME KANSERİ, OMURGASINA YAYILDI

McNeill, birçok doktora gitmiş olmasına rağmen bu kadar ileri evre bir kanserle karşı karşıya kaldığını öğrenince şok yaşadı. "Hastaneye ve birçok doktora gittikten sonra bunun ölümcül bir kanser olduğuna ve bir şey yapmak için çok geç olduğuna inanamadım. Çoktan sırtıma yayılmıştı ve göğüslerimle ilgili herhangi bir sorun yaşamamıştım" dedi.

Teşhis konduktan sonra McNeill'e birkaç tur radyasyon ve kemoterapi uygulandı. Ayrıca kanserle savaşmak için Enhertu adlı bir kemoterapi ilacı kullanmaya başladı. Ancak kanserin vücuduna yayılmış olması nedeniyle hastalık terminal durumda (iyileştirilemeyen veya tedavi edilemeyen bir seviyede) ve tedavi, yaşam süresini uzatmayı amaçlıyor.