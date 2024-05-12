Domuz böbreği nakli umutları söndü: Rick Slayman vefat etti!

12 May 2024 23:02 - Güncelleme : 12 May 2024 23:05

Tıp tarihinde Mart 2022'de bir ilke imza atılarak, 62 yaşındaki Rick Slayman'a genetiği değiştirilmiş bir domuzdan böbrek nakli yapıldı. Bu umut verici gelişme, organ nakli bekleyen binlerce hasta için yeni bir umut ışığı yakmıştı. Ancak ne yazık ki Slayman, nakilden yaklaşık iki ay sonra hayatını kaybetti.

Massachusetts Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ölümün naklin doğrudan bir sonucu olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

NAKİL SONUCUNA MI BAĞLI?

Massachusetts Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Hastane nakil ekibi, Rick Slayman'ın ani ölümünden derin üzüntü duymaktadır. Ölümün yakın zamanda yapılan naklin bir sonucu olduğuna dair elimizde herhangi bir gösterge bulunmamaktadır” denildi.

“PEK ÇOK KİŞİYE İLHAM VERDİ”

Slayman'ın ailesi ise yaptığı açıklamada, "Ailemiz sevgili Rick'in ani vefatından derin üzüntü duymakla birlikte onun pek çok kişiye ilham verdiğini bilerek büyük teselli bulmaktadır" dedi. Slayman'ın nakil ameliyatı dört saat sürmüş ve hastane bu operasyonu hastalara daha kolay ulaşılabilir organlar sağlama arayışında önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirmişti. Slayman, 7 yıl diyalize girdikten sonra 2018 yılında aynı hastanede böbrek nakli olmuş, ancak nakledilen böbrek 5 yıl sonra iflas etmiş ve Slayman diyaliz tedavilerine yeniden başlamıştı.

Söz konusu böbrek, eGenesis adlı şirket tarafından insanlara zararlı genleri çıkarmak ve uyumluluğu artırmak için genetik olarak düzenlenmiş bir domuzdan sağlanmıştı. Şirket, ayrıca insanları enfekte etme potansiyeline sahip olan domuzlara özgü virüsleri de etkisiz hale getirmişti.