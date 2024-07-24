DSÖ M çiçeği virüsünün alarmını verdi: Ülkede 450 kişi hayatını kaybetti! Uyuz, egzama ve su çiçeği ile karıştırılıyor

24 Temmuz 2024 14:11 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:19

İngiltere sağlık alanında şaşırtan bir ilke imza attı! Zayıflama ilaçlarını kalp hastalarına da önerdi

İngiltere sağlık alanında şaşırtan bir ilke imza attı! Zayıflama ilaçlarını kalp hastalarına da önerdi

Endemik bir virüs türü olarak görülen M çiçeği virüsü aynı zamanda Maymun çiçeği virüsü olarak biliniyor.

Mpox olarak kayıtlı olan virüs, 2024 yılının başından beri 3 bin 100 kişi de görüldü.

Özellikle Afrika kıtasında yayın olan M çiçeği virüsünden kaynaklı toplam 450 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN ALARMINI VERDİ!

Dünya Sağlık Örgütü endemik olan M çiçeği virüsünün artık tüm dünyaya yayılma ihtimalinin olduğunun altını çizdi.

Özellikle uluslararası seyahat edenleri uyaran DSÖ, hayvanlardan insanlara insanlardan da insanlara bulaştığını belirtti.

Bu yüzde hızla yayıldığını hatırlatan Dünya Sağlık Örgütü hijyen konusunda uyarıda bulundu.

Yardım amaçlı Afrika kıtasına gidenlerin mutlaka eldiven maske benzeri korunma malzemeleri kullanmaları gerektiğini belirtti.

Önlem alınmadığında virüsün yayılma riskine ortak olunacağının altını çizen uzmanlar, toplu alan kullanımının da kısıtlanması gerektiğini söyledi.

Kongo Cumhuriyetinde 450 kişinin hayatını kaybettiği M çiçeği virüsü hakkında ise detaylı bilgiler verildi.

M ÇİÇEĞİ (MAYMUN ÇİÇEĞİ) VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

İlk kez 1980'li yıllarda ortaya çıkan M çiçeği virüsü, 2000'li yıllarda tehlikeli virüs literatürüne girdi.

Geçtiğimiz sene İngiltere'de 2 kişide görülen M çiçeği virüsü kemirgen hayvan türlerinden insanlara bulaşır.

Enfekte olmuş kemirgenlerin insanların yiyeceklerine bile temas ettiklerinde bulaşma riskinin artığı M çiçeği virüsü temasla bulaşır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ

Cilt yüzeyinde ilk etapta kuru bir kaşıntı başar, akabinde yaralar oluşur.

Kemik ve eklem ağrılarıyla beraber halsizlik meydana gelir.

Cilt yüzeyinde döküntüler bu kez kanlı kaşınmalar yaşanır.

Sırt ve baş ağrısıyla beraber artan yüksek ateş iç organlar hasar verir.

Virüsü kapan kişilerde organ yetmezliğine bağlı ölüm oranı yükselir.

m çiçeği virüsünün tedavisi var mı?

M çiçeği virüsünün tedavisi yok. Hastalık aşılama ile yüzde 80 oranında ilk kuluçka döneminde tedavi edilir.

Genellikle uyuz, egzama ve su çiçeği ile karıştırıldığından tedavisi gecikir.