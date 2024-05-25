DSÖ yetkilisi Dr. Maria van Kerkhove itiraf etti! "Yeni salgına ve pandemiye hazır olun"

25 May 2024 17:19 - Güncelleme : 25 May 2024 17:34

Koronavirüs 2019 yılından 2021 yılının sonuna kadar tüm dünyayı esir etti. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsten bu yana yaşanan hiç bir pik vaka hakkında elzem açıklama yapmamıştı. Yaklaşık bir yıl sonra DSÖ yeniden korkuttu.

DSÖ YETKİLİSİ DR. MARİA VAN KERKHOVE İTİRAF ETTİ!

DSÖ yetkilisi Dr. Maria van Kerkhove, yeni bir grip salgınının olduğunu itiraf edip ekledi "Yeni pandemiye hazır olun" dedi. Ayrıca Avrupa'nın yüksek grip salgını riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği vurguladı.

Birleşmiş Milletler kuruluşunun pandemiye hazırlıktan sorumlu direktör vekili Dr. Maria Van Kerkhove, kıtanın grip tehdidiyle karşı karşıya kalacağının "kesin" olduğunun altını çizdi. Covid-19'un son pandemi olmayacağını kaydeden Van Kerkhove, ''Gelecekte bilinmeyen bir tehdit, daha önce görülmemiş bir şekilde saldırabilir'' dedi.

Health in Europe'a konuşan Van Kerkhove, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim için grip kesin bir şey çünkü dolaşımda çok fazla var. Pek çok farklı türe bulaşmış durumda. Kuş gribimiz var ve reassortance (bir virüsün türler arasında sıçramasına izin veren genetik değişiklikler) için fırsatlar var, grip virüsü pandemisi için fırsatlar yüksek.Bu yüzden buna hazırlıklı olmak için bütün bir sistemimiz var. Sorun şu ki, başka bir koronavirüs pandemisi görecek miyiz? SARS-CoV-2'nin bir pandemiye neden olduğu düşünüldüğünde, elbette bu bir fırsat."

Van Kerkhove asıl sorunun Bir Arbovirüs pandemisi görecek miyiz? olduğunu belirterek pandemi vurgusunu yeniledi:

"Artropod kaynaklı virüsler olarak da bilinen arbovirüslerin sivrisinek ve kene gibi enfekte böceklerin ısırmasıyla insanlara yayılan enfeksiyonlar olduğuna dikkat çeken doktor Van Kerkhove, "Şimdi, bunu dinleyen insanları korkutmak için söylemiyorum ama bizim için bu hazırlıklı olmamız gereken bir şey. Bana göre pandemiler, ne yazık ki, yaşamımız boyunca karşılaşacağımız şeylerin bir parçası. Bunun hayatımız boyunca karşılaşacağımız son salgın olacağına inanmıyorum."