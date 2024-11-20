DSÖ'den bebeklere de yapılan LC16m8 aşısına acil kullanım onayı
Dünya Sağlık Örgütü bir maymun çiçeği aşısına daha onay verdi. M çiçeği virüsüne karşı "LC16m8 aşısı" acil kullanım onayı aldı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklama yaptı.
Maymun çiçeği virüsü hızla ilerlemeye devam ediyor. 13 Eylül'de kabul edilen ilk aşının ardından bu defa bebeklere de uygulanabilen M çiçeği aşısı için onay çıktı. Japonya'daki KM Biologics tarafından geliştirilen ve üretilen "LC16m8 aşısına" acil kullanım onayı verildi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu aşının salgın bölgelerinde 1 yaş üstü çocuklar için listelenen ilk aşı olduğunu duyurdu. "Bu, M çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, son iki ayda, salgının merkezi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şüpheli tüm M çiçeği vakalarının yarısının 12 yaş altındaki çocuklar olduğunu vurguladı.
MAYMUN ÇİÇEĞİ ACİL DURUM KOMİTESİ TOPLANIYOR
Ghebreyesus, "Bu yıl görülen şüpheli M çiçeği vakalarının toplam sayısı 40 bini aştı ve 1200 ölüm bildirildi. Burundi ve Uganda'daki salgınlar da genişliyor. 22 Kasım Cuma günü epidemiyolojik durumu ve devam eden müdahaleyi incelemek üzere Mpox Acil Durum Komitesini yeniden toplayacağım." ifadelerini kullandı.
DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.