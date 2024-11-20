DSÖ'den bebeklere de yapılan LC16m8 aşısına acil kullanım onayı

20 Kasım 2024 23:31 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 23:32

Dünya Sağlık Örgütü bir maymun çiçeği aşısına daha onay verdi. M çiçeği virüsüne karşı "LC16m8 aşısı" acil kullanım onayı aldı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklama yaptı.

Maymun çiçeği virüsü​ hızla ilerlemeye devam ediyor. 13 Eylül'de kabul edilen ilk aşının ardından bu defa bebeklere de uygulanabilen M çiçeği aşısı için onay çıktı. Japonya​'daki KM Biologics tarafından geliştirilen ve üretilen "LC16m8 aşısına" acil kullanım onayı verildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu aşının salgın bölgelerinde 1 yaş üstü çocuklar için listelenen ilk aşı​ olduğunu duyurdu. "Bu, M çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, son iki ayda, salgının merkezi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şüpheli tüm M çiçeği vakalarının yarısının 12 yaş altındaki çocuklar olduğunu vurguladı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ ACİL DURUM KOMİTESİ TOPLANIYOR

Ghebreyesus, "Bu yıl görülen şüpheli M çiçeği vakalarının toplam sayısı 40 bini aştı ve 1200 ölüm bildirildi. Burundi ve Uganda'daki salgınlar da genişliyor. 22 Kasım Cuma günü epidemiyolojik durumu ve devam eden müdahaleyi incelemek üzere Mpox​ Acil Durum Komitesini yeniden toplayacağım." ifadelerini kullandı.

DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.