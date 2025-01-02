Dünyada bir ilk! Türk bilim insanlarından tıpta müthiş buluş: Yüzde 95 doğrulukla teşhis konulacak

02 Ocak 2025 04:23 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 04:10

Türk doktor ve mühendislerin geliştirmeye devam ettiği ve dünyada bir ilk olan yazılım; MS, alzaymır, Parkinson ve ALS gibi nörolojik hastalıkların teşhisini yüzde 95 doğrulukla koyabiliyor. Nörolojik hastalıkların erken dönemdeki tedavisine yön veriyor.

Türk Nöroloji Derneği ile 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi ve ekibinin Silikon Vadisi’ndeki Türk girişimciler ve mühendisleri ile birlikte geliştirmeye devam ettikleri yapay zekâ yazılımları ve tasarımlar, MS, alzaymır, Parkinson​ ve ALS gibi nörolojik hastalıkların teşhisi ve erken dönemdeki tedavisine çağ atlatıyor. Kendi hastalarının klinik veri tabanını kullanılarak geliştirilen yapay zekâ, MS teşhisini yüzde 95, Parkinson tanısını ise yüzde 90 doğruluk payı ile koyabiliyor.

YAPAY ZEKÂYI EĞİTİYORLAR

Türk Nöroloji Derneğinin bünyesinde oluşturulan Yapay Zekâ ve Dijital Teknoloji Çalışma grubunun 19 Mayıs Üniversitesinin öncülüğünde 5 yıldır yürüttükleri çalışmalarla MS, Alzaymır, demans, Parkinson ve Myastenia Gravis adlı kas hastalığı ile ilgili veri tabanı oluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Terzi “Başta bu hastalıklar olmak üzere tüm nörolojik hastalıkların bulgularını makineye tanıttık. Yapay zekâyı geliştirirken nörolojik hastalıkların teşhisiyle ilgili MR bulguları, hastaların ses verilerini, yürüme, ayakta durma, konuşma videolarının analizlerini kullandık. Yapay zekâyı doktor olarak kendi edindiğimiz bilgilerle eğitiyoruz. Bu kadar geniş kapsamlı bir çalışma dünyada yok. Amacımız, geliştirdiğimiz yapay zekâyı yeni EEG ve MR cihazlarına entegre ederek teşhis koyabilen cihazlar üretmek. Böylece yapay zekâ, hem tanı, tedavi ve karar vermede hem de hastalığın seyrinin belirlenmesinde oldukça önemli olacak” diye konuştu.

Bu çalışmalarda yapay zekânın doktoru devreden çıkarmadığını, tam tersi doktorun işlerini kolaylaştıran bir sürecin parçası olduğunu aktaran Prof. Dr. Terzi “Yapay zekâ alanında şu ana kadar ürettiğimiz yazılımlar, geliştirdiğimiz tasarımlarda çok yol kat ettik. Hastalığın nasıl gideceğini önceden tespit etmek, erken evrede ilaç veya ilaç dışı tedavi yöntemlerini uygulamak istiyoruz. Amacımız, direkt tanı ve tedaviyi yapay zekanın değil, doktorun vermesi, doktora, sağlık çalışanına yardımcı olarak geliştiriyoruz” dedi.

UZAKTAN TEDAVİ

Ekibin geliştirdiği ve akıllı telefonlara yüklenen bir aplikasyonla, hastalara dijital ortamda testler ve egzersiz videoları gönderiliyor. Hastaların tedavisi hastaneye gelmeden yapılabiliyor.

SİLİKON VADİSİNDEN DESTEK

19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde üniversitenin Bilişim ve Teknoloji Yüksekokulunun mühendisleri, Türk Nöroloji Derneği Yapay Zekâ ve Dijital Teknoloji Çalışma grubunun Türkiye çapındaki nörologları tarafından yürütülen yapay zeka çalışmalarına, yurt dışında önemli üniversitelerde görev yapan nörologlar ve mühendisler de destek veriyor. Prof. Dr. Terzi “Hatta silikon vadisinde faaliyet gösteren ve kurucuları Türk olan dünyanın önde gelen bir yapay zekâ teknolojileri şirketi ile de ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımızı TÜBİTAK ve TÜSEB de destekliyor” dedi. Ekibin geliştirdiği ve tamamen yerli teknoloji olan uzaktan EEG çeken cihaz, yetenekleri itibarıyla dünyada bir ilk. Probu kenevirden elde edilen cihaz kullanılmak için gün sayıyor.

SES VE GÖRÜNTÜ ANALİZİ İLE YÜZDE 100 İSABET!

Yapay zekânın yeni teşhis safhasında da başarılı sonuçlar verdiğine işaret eden Prof. Dr. Terzi “Geliştirdiğimiz bir yazılımla beyin damar tıkanıklığı ve MS gibi veya beyinde anormal görülen bir yapıyı makineye öğrettik. Bir hastanın MR’ını bu yazılıma yüklediğimizde makine bize bunun damar tıkanıklığı mı, MS mi olduğunu yüzde 95 doğrulukla söyleyebiliyor. Nörolojik hastaların farklı yürüme şekilleri var. Makineye yüklediğimiz videolar sayesinde, makine bize hastanın yürümesinden MS mi, Parkinson mu yoksa beyin damar hastalığı mı var bunu yüzde 90 doğrulukla teşhis ediyor. Hatta hastalığın evrelemesini de yapıyor. Öte yandan hastalara birkaç kelimeden oluşan cümleler konuşturarak, beynin hangi bölgesinin tutulmuş olduğunu, hastanın sesinden makine ayırt edebilmesini sağladık. Bunu da yüzde 90 başarıyla yapıyor” diye konuştu.