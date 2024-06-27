Dünyada sağlık alanında bir ilk yaşandı! Finlandiya kuş gribi (H5N1) aşısını zorunlu kıldı

27 Haziran 2024 08:53 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:51

Forbes dergisinde yer alan habere göre; Kuş gribinde dünyada bir ilk yaşandı. Vakaların önüne geçmek için harekete geçen Finlandiya ülkesi aşılamayı zorunlu kıldı.

FİNLANDİYA KUŞ GRİBİ (H5N1) AŞISINI ZORUNLU KILDI

Bulaştığı kişide ölüm oranını artıran kuş gribi (H5N1) hakkında Finlandiya'nın bu resmi kararı sonrası gözler diğer ülkelere çevrildi. Kuş gribinin önüne geçmek için aşılamayı zorunlu başlatan Finlandiya hükümeti yeni bir pandemi yaşamak istemediklerinin altını yazdı.

ABD eyaletlerinde sığırlarda çıkan kuş gribinin mutasyona uğradığı tespit edildi. Mutasyona uğramış kuş gribinin ölümcül riski karşısında Avrupalı devletlerden ilk çıkışı yapan Finlandiya'nın yeni bir pandemi istemediğini açıkça göstermiş oldu.

Avrupa Birliği'nin aşı üreticisi CSL Seqirus ile 40 milyonluk bir anlaşma sağlayan Finlandiya, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün Hindistan'daki ölümler sonrasındaki çıkışını baz aldı. Hindistan'da çiftçilerde yaşanan ölümler sonrası H5N1 kuş gribi uyarısında Finlandiya'nın Hindistan'dan gelecek ürünleri bile kısıtladığı ortaya çıktı.

Finlandiya hükümeti aşılamada özellikle çiftçilerden başlanmasını istedi. Bu da dünya sağlık çalışmalarında bir ilk oldu. 1980'li yıllardan bu yana kul gribi aşısı hayvanlara değil ilk kez insanlara yapılacak. Finlandiya'nın bu kararı sonrası Norveç ve İsveç'ten de adımlar geldi.