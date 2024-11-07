Elektronik sigara içenler dikkat! En tehlikeli aroma türü belli oldu

07 Kasım 2024 10:07 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:15

İnsan sağlığını tehdit eden elektronik sigaralarla ilgili yapılan yeni bir araştırmadan çıkan sonuç dikkat çekti. Akciğerleri savunmasız bırakan en tehlikeli elektronik sigara türü belli oldu. İşte elektronik sigaradaki en zararlı aroma...

Son dönemde tüm dünyada giderek popülerleşen ancak en az normal sigara kadar zararlı olduğu anlaşılınca yasaklanmaya başlanan elektronik sigaralarla ilgili araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Kanada'da yapılan araştırma sonucunda, elektronik sigaradaki en tehlikeli aroma türü belli oldu.

MEYVE AROMALILAR TEHLİKE SAÇIYOR

McGill Üniversitesi’nden Ajitha Thanabalasuriar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada, meyve aromalarının akciğerlerin doğal savunma mekanizmasını zayıflattığı ve vücudun zararlı mikropları engellemesini zorlaştırdığı belirlendi.

AKCİĞERLERİ SAVUNMASIZ BIRAKIYOR

Söz konusu araştırmaya göre meyve aromalı elektronik sigaraların içindeki kimyasal bileşenler, akciğer hücrelerindeki savunma yollarını engelliyor. Bu durum, hem vücudun zararlı mikroplara karşı savunmasını zayıflatıyor hem de akciğerlerdeki bağışıklık hücrelerinin hareketlerini değiştiriyor.

EN TEHLİKELİSİ BÖĞÜRTLEN AROMALI OLANLAR

TRT Haber‘in aktardığına göre, fareler üzerinde yapılan deneylerde, böğürtlen aromalı buharların alveoler makrofajları (akciğer bağışıklık hücreleri) felç ederek bakterilere karşı savunmasız bıraktığı görüldü. Bu yüzden farelerin hayatta kalma oranı düştü.

AİLELERE ÖNEMLİ UYARI: ÇOCUKLARINIZI UZAK TUTUN

Araştırmacılar, bu zararlı etkinin hangi kimyasal bileşenlerden kaynaklandığını tespit etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

McGill Üniversitesi’nden yardımcı doçent Ajitha Thanabalasuriar, bulguların özellikle çocuklara pazarlanan bu ürünler için büyük bir uyarı olduğunu vurguladı.