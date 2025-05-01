En hızlı büyüyen üçüncü ölüm sebebi! Küresel çapta kırmızı alarm

Dünyada en çok ölüm riski bulunan hastalıklara ilişkin çalışmalar sürüyor. Küresel çapta en hızlı büyüyen üçüncü ölüm sebebş olan hastalığa ilişkin kritik veriler ortaya çıktı. Uzmanlar dünyada gizli büyüdüğünü söylüyor. İşte detaylar...

Uzmanlar dünyada her geçen gün riskini arttıran kronik hastalıklar üzerinde yeni araştırmalar yapıyor. Küresel çapta en hızlı büyüyen bazı hastalıklar milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla karşılaştırıldığında risk olarak hafif görülen böbrek hastalığı üzerinde yeni deneyler yapıldı. Bilim dergisi Nature, artık dünya çapında en hızlı büyüyen ölüm sebepleri listesinde böbrek hastalığı üçüncü sırada yer aldığı için buna "gizli salgın" adını verdi.

BÖBREK HASTALIĞI GEÇ EVRELERE KADAR FARK EDİLMİYOR

Compare Dialysis Centers, kronik böbrek hastalığı veya KBH için risk faktörlerini ve farklı popülasyonlarda giderek yaygınlığını araştırmak için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerini ve diğer kaynakları inceledi. Etkilenenlerin %90'ı, hastalığın geç evrelerine kadar farkına varmaz ve bu da erken teşhisi inanılmaz derecede zorlaştırır.

Mayo Clinic'e göre , yorgunluk, şişkinlik veya idrara çıkmada değişiklikler gibi semptomlar geliştiğinde böbrek fonksiyonu ciddi şekilde tehlikeye girmiş olabilir.



ÖLÜME SEBEBİYET VEREN 3. GİZLİ HASTALIK

CDC, diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, obezite ve ailede böbrek sorunları gibi çeşitli faktörlerin böbrek hastalığı geliştirme olasılığını artırdığını bildiriyor. Araştırmalar sonucunda 2040 yılına kadar böbrek hastalığından ölümler en güçlü üçüncü sebep olacak.

Araştırmalarda özellikle ABD’de 2001 ile 2004 arasında %12,9'dan 2017 ile Mart 2020 arasında %13,9'a böbrek hastalığı riski yükseldi. ABD’de yapılan araştırmalarda her yıl 90.000 kişi yeni bir böbrek nakli bekliyor.

DSÖ’YE ÇAĞRI

Yazarlar, böbrek hastalığı oranlarının dünya çapında artmasıyla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu resmi olarak öncelikli bulaşıcı olmayan hastalık olarak tanıması gerektiğini, araştırma ve tedavi geliştirme için daha fazla fon sağlanmasına yardımcı olabileceğini ve sonuç olarak milyonlarca hastanın sonuçlarını iyileştirebileceğini savundu.

