Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas

En hızlı büyüyen üçüncü ölüm sebebi! Küresel çapta kırmızı alarm

Dünyada en çok ölüm riski bulunan hastalıklara ilişkin çalışmalar sürüyor. Küresel çapta en hızlı büyüyen üçüncü ölüm sebebş olan hastalığa ilişkin kritik veriler ortaya çıktı. Uzmanlar dünyada gizli büyüdüğünü söylüyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En hızlı büyüyen üçüncü ölüm sebebi! Küresel çapta kırmızı alarm
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 11:53

Uzmanlar dünyada her geçen gün riskini arttıran kronik hastalıklar üzerinde yeni araştırmalar yapıyor. Küresel çapta en hızlı büyüyen bazı hastalıklar milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla karşılaştırıldığında risk olarak hafif görülen böbrek hastalığı üzerinde yeni deneyler yapıldı. Bilim dergisi Nature, artık dünya çapında en hızlı büyüyen ölüm sebepleri listesinde böbrek hastalığı üçüncü sırada yer aldığı için buna "gizli salgın" adını verdi.

En hızlı büyüyen üçüncü ölüm sebebi! Küresel çapta kırmızı alarm

BÖBREK HASTALIĞI GEÇ EVRELERE KADAR FARK EDİLMİYOR

Compare Dialysis Centers, kronik böbrek hastalığı veya KBH için risk faktörlerini ve farklı popülasyonlarda giderek yaygınlığını araştırmak için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerini ve diğer kaynakları inceledi. Etkilenenlerin %90'ı, hastalığın geç evrelerine kadar farkına varmaz ve bu da erken teşhisi inanılmaz derecede zorlaştırır.

En hızlı büyüyen üçüncü ölüm sebebi! Küresel çapta kırmızı alarm

Mayo Clinic'e göre , yorgunluk, şişkinlik veya idrara çıkmada değişiklikler gibi semptomlar geliştiğinde böbrek fonksiyonu ciddi şekilde tehlikeye girmiş olabilir.

ÖLÜME SEBEBİYET VEREN 3. GİZLİ HASTALIK

CDC, diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, obezite ve ailede böbrek sorunları gibi çeşitli faktörlerin böbrek hastalığı geliştirme olasılığını artırdığını bildiriyor. Araştırmalar sonucunda 2040 yılına kadar böbrek hastalığından ölümler en güçlü üçüncü sebep olacak.
Araştırmalarda özellikle ABD’de 2001 ile 2004 arasında %12,9'dan 2017 ile Mart 2020 arasında %13,9'a böbrek hastalığı riski yükseldi. ABD’de yapılan araştırmalarda her yıl 90.000 kişi yeni bir böbrek nakli bekliyor.

En hızlı büyüyen üçüncü ölüm sebebi! Küresel çapta kırmızı alarm

DSÖ’YE ÇAĞRI

Yazarlar, böbrek hastalığı oranlarının dünya çapında artmasıyla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu resmi olarak öncelikli bulaşıcı olmayan hastalık olarak tanıması gerektiğini, araştırma ve tedavi geliştirme için daha fazla fon sağlanmasına yardımcı olabileceğini ve sonuç olarak milyonlarca hastanın sonuçlarını iyileştirebileceğini savundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2025’te salgın alarmı: DSÖ’den bu 5 hastalığa karşı küresel uyarı

Sıkça Sorulan Sorular

Böbreklerde sorun olduğunu nasıl anlarım?
Böbrek fonksiyonlarının doğru çalışamadığı böbrek yetmezliğinde daha sık idrara çıkma, idrar miktarında azalma, bulantı ve kusma, iştah kaybı, el, ayak ve yüzde sıvı birikimine bağlı ödem, kas krampları, aşırı yorgunluk, ciltte kuruma, kaşıntı, nefes darlığı, uyku sorunları ve koma gibi belirtiler görülür.
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.