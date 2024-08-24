Erdal Can Alkoçlar: Yeni salgınlara karşı antiviral ilaç geliştirme süreçlerine öncelik verilmeli

24 Ağustos 2024 10:59 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 11:06

Bu yeni aşılar, daha önceki suşlarla uyumlu hale getirilerek üçüncü kez güncellendi ve birkaç gün içinde kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak FDA, Novavax'tan gelen üçüncü bir aşıyı henüz onaylamadı.



Yeni aşıların zamanlaması kritik, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) büyük bir kısmı halen yaz Covid dalgasının etkisi altında. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid testi pozitif çıkan kişi sayısının artmaya devam ettiğini ve acil servis ziyaretlerinin Mayıs ortasından bu yana yükseldiğini bildirdi. Hastane yatışları da artış gösteriyor.

YENİ COVID AŞILARI NASIL FARKLI?

Pfizer ve Moderna'nın yeni aşıları, son derece bulaşıcı olan ve geçen kış yaygınlaşan JN.1 varyantının bir soyundan gelen KP.2 suşunu hedef alacak şekilde tasarlandı. İlaç üreticileri, FDA'nın tavsiyesi doğrultusunda formüllerini Haziran ayında güncellemeye başladı.

Novavax’ın üçüncü aşısı da benzer şekilde JN.1 suşunu hedef alacak şekilde güncellendi. Ancak CDC’ye göre, JN.1 ve KP.2 suşları büyük ölçüde dolaşımdan kalkmış durumda. Şu anda KP.3.1.1 adlı kardeş suş, tüm yeni Covid vakalarının yaklaşık %36'sını, KP.3 ise %17'sini oluşturuyor.

Yeni aşıların bu suşlara karşı ne kadar etkili olacağı henüz belirsiz, ancak uzmanlar ciddi hastalıklara karşı koruma sağlayacağını öngörüyor. Pfizer'dan bir sözcü, FDA'ya sunulan verilerin, aşının KP.3 gibi varyantlara karşı önceki versiyonlara göre "önemli ölçüde iyileştirilmiş" bir bağışıklık tepkisi ürettiğini belirtti.

HC PHARMA YETKİLİSİ ERDAL CAN ALKOÇLAR'DAN DEĞERLENDİRME

Weill Cornell Tıp Fakültesi'nden Prof. John Moore, varyantlar arasında "çok küçük dizi farklılıkları" olduğunu belirtirken, bu ay Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir makale, KP.3.1.1'in JN.1 ve KP.2 ile benzerlikler taşıdığını, ancak daha kolay yayılmasına neden olabilecek ek mutasyonlar içerdiğini vurguladı.

HC Pharma yetkilisi Erdal Can Alkoçlar ise, "Tüm bu değişiklikler artımlı; büyük resmi değiştirmiyorlar," diyerek, KP.3.1.1’in omikron soyunun bulaşıcılığı artırma eğiliminde bir adım olduğunu belirtti. Alkoçlar, kolektif bilinçlenme ve antiviral bileşenlerin Ar-Ge süreçlerinin kamu desteğiyle öncelikli olarak desteklenmesi gerektiğini ve bu süreçlerin olası yeni salgınlar karşısında en etkin koruma unsurlarından biri olduğunu da ekledi.