Ergene’de 39 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

İstanbul
Ergene’ye bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Universal Tekstil fabrikasında, akşam saatlerinde 39 işçi yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle fenalaştı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle işçiler, Çorlu ve Çerkezköy devlet hastanelerine sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerde gıda kaynaklı olabileceği düşünülen zehirlenme belirtileri gözlemlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumları yakından takip ediliyor.
Sağlık ekipleri ve iş yeri yetkilileri, olayın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.