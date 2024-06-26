Erkekler kadınlara göre daha çok ağlıyor! Kadınları güldüren bilimsel araştırma

26 Haziran 2024 17:21 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:32

Sararmış dişleri beyazlatmak için kullanılan macunlara dikkat! Daha çok karartıyor

Sararmış dişleri beyazlatmak için kullanılan macunlara dikkat! Daha çok karartıyor

Hollanda’daki Tilberg Üniversitesi'nin erkeklerin duygusal seviyesi üzerine, 2016 yılında yaptığı bilimsel araştırma 2024 yılında yeniden yapıldı. Bu kez bilim insanları erkeklerin kadınlara göre daha çok ağladığını ortaya çıkaran bir araştırma raporu sundu.

ERKEKLER KADINLARA GÖRE DAHA ÇOK AĞLIYOR!

Hollandalı bilim insanları BBC dergisinde yayınladıkları araştırmada erkeklerin yetişkinlik yaşlarında çocukluk ve ergenliğe oranla daha alıngan ve duygusal olduklarını bu yüzden de sık sık ağladıklarını belirtti.

Erkeklerin toplumsal normlardan etkilenerek güçlü durdukları da aynı araştırmada ortaya çıktı. 200 erkekle yapılan araştırmada 150 erkeğin duyusal zekalarının kadınların duyusal zekalarından daha düşük olduğu bilim insanları tarafından ifade edildi. Geriye kalan 50 erkeğin ise duygularını ifade etmekte zorlandıkları belirtildi.

'ERKEKLER AĞLAMAZ' SÖZÜ YALAN ÇIKTI

Erkekler ağlamaz sözünü yalanlayan bu araştırma sonucunda erkekler yaşadıkları duygu durumlarından sonra gizli gizli ağladıklarını itiraf etti. Özellikle ayrılık ve ölüm haberleri karşısında erkeklerin çevrelerine belli etmeden ağladıkları da araştırmada ortaya çıkan detaylardan biri oldu.

Araştırmada bu kez 300 kadın baz alındı ve duyusal test yapıldı. "Kadınlar, yaşadıkları duyusal süreçlerde atlatmanın yollarını erkeklere göre daha hızlı keşfediyor." Araştırmada yer alan bu ifadeler günümüzde değişen koşullara bağlı meydana geldiği açıklandı.

Ekonomik durumlar kadınların çalışma hayatındaki konumsal değişimlerinin duygularını daha iyi kontrol etmeye başladıklarına neden oldu. Hollandalı bilim insanları araştırmada kadınların güçlendiği erkeklerin ise giderek zayıfladığını da belirtti.

Hollandalı bilim insanlarının araştırmasında dikkat çeken diğer detay ise refah seviyesi yüksek olan ülkeler oldu. Bilim insanları erkek ve kadınlar üzerinden yaptıkları araştırmayı ülkelerin ekonomik koşullarına bağladı.

Öte yandan da erkeklerdeki hormon seviyelerinin GDO'lu besinlerin düşürdüğünü bu yüzden duyusal düzeyde de etkilendikleri ifadeler arasında yer aldı.