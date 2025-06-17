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 | Murat Makas

Eskiden kullanılıyordu şimdi değerlendi! Vücudumuzdaki elektriği alıyor, faydaları saymakla bitmiyor

Geçmişten günümüze kullanılan şifa kaynağı bakıra modern bilimde ilgi artıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bakır tam bir şifa deposu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendiren bakırın diğer faydalarını anlattı.

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Eskiden kullanılıyordu şimdi değerlendi! Vücudumuzdaki elektriği alıyor, faydaları saymakla bitmiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 10:31

Eski dönemlerde değerli olan ve atalarımızın günlük yaşamlarında kullandığı değerli element bakır modern bilim tarafından daha fazla ilgi görüyor. Sağlık yaşamın gizli anahtarlarından biri olarak öne çıkan bakır uzmanların yorumuna göre vücutta biriken elektriği ve radyasyonu çekerek doğal bir dengeleyici görevi görüyor.

Eskiden kullanılıyordu şimdi değerlendi! Vücudumuzdaki elektriği alıyor, faydaları saymakla bitmiyor


TAM BİR ŞİFA KAYNAĞI

Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bakır, hastalıklara karşı koruma sağlayan doğal bir destekçi olarak dikkat çekiyor. Bakırın bir diğer önemli özelliği ise antioksidan yapısı. Bu sayede vücutta zararlı serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyor ve yaşlanma etkilerini yavaşlatıyor. Geçmişten günümüze uzanan bu şifa kaynağı, yalnızca süs eşyası ya da mutfak gereci olmanın ötesinde, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Eskiden kullanılıyordu şimdi değerlendi! Vücudumuzdaki elektriği alıyor, faydaları saymakla bitmiyor

BAKIRIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare sokağında esnaflık yapan Metin Tunç, bakırın faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyledi. Tunç, "Bakırın faydaları eklem ağrılarına, romatizmaya, vücuttaki elektriği alır, antioksidan özelliği var. Bakır vücuda faydalı bir üründür bizim bölgede kullanımı çok eskidir geçmişte bütün yemeklerimiz bakır tencerelerde yapılırdı sağlıklı olduğu için, şu anda artık o kültür kalmadığından dolayı bileklik, yüzük, küpe olarak yapılıyor" dedi.

İLGİ ARTIYOR

Vatandaşların yoğun bir talebinin olduğunu aktaran Tunç, "Bakırın vücuda temas etmesi çok iyidir. Nenelerimiz, babaannelerimiz geçmişte hep kullanmış. İnsanların talebi çok, bakıra yönelme çok, memnun insanlar" ifadelerini kullandı.

Eskiden kullanılıyordu şimdi değerlendi! Vücudumuzdaki elektriği alıyor, faydaları saymakla bitmiyor

Niğde'den ailesiyle birlikte Diyarbakır'a gezmeye gelen Selman Erboğa, bakırın faydalarını çok bilmediklerini dile getirdi. Erboğa, "Buraya gelince sağ olsunlar yardımcı oldular. Alışverişimizi yaptık, tavsiye ederiz" şeklinde konuştu. Ayten Erboğa ise, faydalarının olduğunu bildiğini ve kullandığını söyledi.

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