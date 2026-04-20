Estetik çıkışından sonra Ebru Gündeş’in hastalığı akıllara geldi! Dünyada nadiren görüldü

Beyin kanaması kişilerde vücudun bir tarafından güçsüzlüğe neden olurken diğer taraftan da uyuşukluk hissi gelişimine, yürüme hatta düşme sorunları da dahil olur. Günlük hayatta yapılan aktiviteler yapılamaz. Şiddetli bir baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi durumlar meydana gelebilir. Beyin kanmasında kanamanın meydana gelebileceği iki ana alan bulunur. Bunlar, kafatasının içinde ancak beyin dokusunun dışında kanamalar ile beyin dokusunun içinde kalan kanamalardır.