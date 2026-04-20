Estetik çıkışından sonra Ebru Gündeş’in hastalığı akıllara geldi! Dünyada nadiren görüldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, magazin gündemine bomba gibi düşen itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz gün konser veren Ebru Gündeş’ten, konser sırasında estetik itirafı geldi. Ünlü şarkıcı, yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını açıkladı. Estetik çıkışından sonra Ebru Gündeş’in dünyada nadiren görülen hastalığı geldi.
Türkiye’nin güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, müzik kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun yıllardır şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuruyor. Albümleri ve sahne performansları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Magazin gündeminin de dikkat çeken şarkıcılarından biri olan Ebru Gündeş, geçtiğimiz gün yaptığı estetik açıklamasıyla gündem oldu.
Uzun zamandır gözlerden uzak duran Ebru Gündeş, geçtiğimiz dün akşam sevenleriyle bir araya geldi. Hayranlarına unutulmaz bir gece veren Ebru Gündeş, konserde yapmış olduğu estetik itirafıyla adeta magazin gündemine oturdu. Ebru Gündeş, seyircilere "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sordu. Bu açıklamaları sonrası oldukça dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in bu açıklamaları sonrası yıllar önce kameraların önünde meydana gelen beyin kanaması hastalığı tekrardan gündem oldu. Yeni albümünün tanıtımı için kameralar karşısına çıkan Ebru Gündeş, gazetecilerle sohbet etmeye başlamış ve bir süre sonra ‘başım dönüyor’ diyerek kötü hissettiğini ifade etti. Tam da bu esna da kameraların yakın çekimde bulunduğu Ebru Gündeş aniden bayılıp yere yığılmıştı.
O dönemde albümün müzik direktörü İlyas Tetik hemen Ebru Gündeş’i kucağına alarak hastaneye doğru yol alınmıştı. Hastaneye gitmeden önce hazırlıklara başlayan Prof. Dr. Cengiz Kuday, hemen Ebru Gündeş’in beyin kanaması geçirdiğini anlamış, ameliyata almıştı. Dünyada nadiren beyin kanaması geçirirken görüntüsü olan Ebru Gündeş’in hastalığı da merak edilmeye başlandı. Hatta dünyada literatüre geçen ciddi bir beyin kanamasıdır.
Beyin kanaması nedir?
Beyin kanaması, kan damarlarının yırtılması ile beyin dokusu arasında ya da beyin dokusu içerisinde kanama olması durumudur. Beyin kanaması, oksijenin beyne ulaşmasına engel olur, biriken kan da beyne baskı yapar. Beyin hızlı bir şekilde hasara uğrar. Sonucunda da felç olarak bilinen hastalık ortaya çıkar.
Beyin kanaması kişilerde vücudun bir tarafından güçsüzlüğe neden olurken diğer taraftan da uyuşukluk hissi gelişimine, yürüme hatta düşme sorunları da dahil olur. Günlük hayatta yapılan aktiviteler yapılamaz. Şiddetli bir baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi durumlar meydana gelebilir. Beyin kanmasında kanamanın meydana gelebileceği iki ana alan bulunur. Bunlar, kafatasının içinde ancak beyin dokusunun dışında kanamalar ile beyin dokusunun içinde kalan kanamalardır.
Beyin kanamasını belirtileri nelerdir?
Beyin kanamasında beyne ulaşan kan akışı durduğunda belirli bir süre sonra beyin hücreleri ölmeye başlar. Bu durumların neden olduğu belirtiler ise şiddetli baş ağrısı, tek taraflı yüz felci, konuşma ve yazma güçlüğü, el ve kola da uyuşukluk gibi durumlar klinik olarak beyin kanamasını işaret eder. Ayrıca beyin kanaması kafaya alınan darbe sonucu gelişen travma, yüksek tansiyon, beyin tümürü ve kan sulandırıcılar neden olabilir.