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 | Murat Makas

Et tüketimi için 8 altın kural! Bayramda 'sakatat' detayı

Uzmanlar Kurban Bayramı'nda et tüketimine ilişkin uyarılarda bulunuyor. Bayramda sağlıklı et tüketimi için 8 altın kural sıralandı. Dr. Öğretim Üyesi Biyomühendis Ece Yıldız Öztürk sakatat konusunda uyarı yaparken sağlıklı beslenme konusunda öneriler sundu. İşte detaylar...

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Et tüketimi için 8 altın kural! Bayramda 'sakatat' detayı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 10:37

Türkiye genelinde 81 ilde Kurban Bayramı kutlanırken uzmanlardan sağlıklı yemek için 8 altın kuralı sıraladı. Özellikle sağlık et tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Biyomühendis Ece Yıldız Öztürk, güne hafif kahvaltıyla başladıktan sonra etin sağlıklı pişirme yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Et tüketimi için 8 altın kural! Bayramda 'sakatat' detayı

‘’ÖLÜM KATILIĞI’’

Dr. Öğretim Üyesi Ece Yıldız Öztürk bayram sofralarının bereketiyle olduğu kadar sağlık açısından da dikkat gerektirdiğine dikkat çekerek, "Kurban Bayramı'nda ani değişen beslenme alışkanlıkları, özellikle kırmızı etin aşırı ve yanlış pişirme yöntemleriyle tüketilmesi; sindirim problemleri, tansiyon yükselmesi, kolesterol artışı gibi birçok sağlık sorununa davetiye çıkarabiliyor. Güne sağlıklı, hafif bir kahvaltıyla başlanmalı. Hafif ama dengeli bir kahvaltı önerisi olarak haşlanmış yumurta, tam tahıllı ekmek, zeytin, az tuzlu peynir, domates, salatalık, maydanoz, yeşillikler açık çay ile birlikte tüketilebilir. Et dinlendirilmeli çünkü yeni kesilen etin içeriğinde ölüm katılığı oluşur. Bu kas sertliği hem sindirimi zorlaştırır ve hem de pişirme kalitesini düşürür" dedi.

SAKATATLARDAN UZAK DURULMALI

"Kesimden sonra etin en az 24 saat buzdolabında dinlendirilmesi hem lezzetini artırır hem de mide-bağırsak sistemini yormaz" ifadelerini kullanan Öztürk, şöyle devam etti:

Et tüketimi için 8 altın kural! Bayramda 'sakatat' detayı

"Kızartma ve mangal gibi yüksek sıcaklıkta yapılan pişirme teknikleri yerine ızgara, haşlama veya fırınlama gibi yöntemler tercih edilmeli. Et renkli sofralarda tüketilmeli. Her et öğününde mutlaka taze sebzeler, renkli salatalar, tam tahıllı ürünler (bulgur, tam buğday ekmeği) ve zeytinyağlılar gibi liften zengin besinlerle denge sağlanmalıdır. Bayramda aşırı et tüketimi ve bayram yemekleri, vücutta sıvı dengesizliğine sebep olabilir. Su, metabolizmanın düzenlenmesinde, toksinlerin atılmasında ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasında kilit rol oynar. Ayrıca bayram tatlıları genellikle hem yüksek glisemik indeksli hem de doymuş yağ içeriklidir. Bu da özellikle kan şekeri ve insülin direnci açısından sakıncalıdır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyve bazlı hafif alternatifler tercih edilmeli. Hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı olan bireyler için yağsız, az tuzlu, kontrollü pişmiş et tüketimi hayati önem taşır. Hipertansiyon ve böbrek hastaları, tuzsuz ve az yağlı et tercih etmeli, sakatatlardan uzak durmalıdır. Diyabet hastaları, glisemik dengeyi korumak için posalı sebzelerle desteklemelidir. Son olarak da bayram döneminde fiziksel aktivitelerin arttırılması, beslenme düzeninin dengelenmesi açısından diğer önemli bir noktadır."

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