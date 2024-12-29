Et ürünlerinde ölümcül hata: Zehre bile dönüşebilir

29 Aralık 2024 19:24 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:30

Et ve et ürünlerinin yanlış pişirilmesi, insan sağlığını tehdit eden ciddi riskler doğurabiliyor. Gıda Mühendisi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, yeterince pişirilmeyen etlerin 40’a yakın hastalık ve parazit bulaştırabileceği ve bu durumun ölüme varan sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor.

Çankırı​ Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, et ve et ürünlerinin tüketiminde yapılan hataların insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler oluşturduğunu vurguladı. Yeterince pişirilmeyen etlerin yaklaşık 40 farklı hastalık ve paraziti insanlara bulaştırabileceğini ifade eden Ercoşkun, bu durumun ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

YANLIŞ PİŞİRME​ YÜZÜNDEN ZEHİRE DÖNÜŞEBİLİR

Etlerin bakteri ve parazit barındırabileceğini belirten Ercoşkun, “Et, protein açısından zengin olduğu için mikroorganizmaların saldırısına açık bir besindir. Eğer et uygun hijyen şartlarında kesilmez, taşınmaz ve hazırlanmazsa, mikrobiyal riskler oluşabilir. Özellikle salmonella ve koliform grubu bakteriler gibi mikroorganizmalar etlerde bulunabilir ve yanlış pişirme durumunda hayatta kalabilir. Bu mikroorganizmalar, zamanla eti istila ederek besleyici özelliklerini yok eden bir zehire dönüşebilir” dedi.

Etlerin güvenli bir şekilde tüketilmesi için pişirme sıcaklığına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ercoşkun, "Kırmızı etlerin iç sıcaklığı en az 63 santigrat dereceye, beyaz etlerin ise 74 santigrat dereceye ulaşmalıdır. Bu sıcaklıklar, mikroorganizmaların etkisiz hale gelmesi için kritik önemdedir. Et termometresi kullanmak, bu süreci daha güvenli hale getirir" ifadelerini kullandı.

Kanatlı hayvan ve su ürünlerinin mikroorganizmalar açısından daha riskli olduğunu söyleyen Ercoşkun, bağışıklık sistemi zayıf bireylerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. “Ülkemizdeki iklim şartları, mikroorganizmaların gelişimi için elverişlidir. Özellikle kanatlı etleri ve su ürünleri, düşük pH seviyeleri nedeniyle daha yüksek risk taşır. Pişirme süresi ve sıcaklığı bu noktada büyük önem taşır” dedi.

Etlerin doğru pişirilmesinin sağlık sorunlarının önlenmesinde hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ercoşkun, "Etin merkez sıcaklığı yeterli seviyeye ulaşmazsa, kalan mikroorganizmalar zamanla çoğalarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür hatalar ölümle sonuçlanabilecek riskler taşır" uyarısında bulundu.