Ev hanımlarının en büyük hatası ifşa oldu: Her gün dokunduğunuz ama asla temizlemediğiniz o gizli tehlike

Sağlıklı bir yaşam alanına sahip olmak, hepimizin en büyük öncelikleri arasında yer alıyor ve bu uğurda her gün büyük bir enerji harcıyoruz. Çamaşır suyu kokusunun hijyenle eşdeğer tutulduğu geleneksel temizlik anlayışımızda, zeminler pırıl pırıl parlıyor, camlar siliniyor ve tozlar titizlikle alınıyor. Fakat mikroskobik dünyada işler, bizim çıplak gözle gördüğümüzden çok daha korkutucu ve farklı bir senaryoyla işliyor. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde yapılan hijyen analizleri, evdeki en tehlikeli bakterilerin mutfak tezgahında veya banyo zemininde değil, doğrudan elimizin altındaki eşyalarda ürediğini kanıtlıyor. Farkında olmadan gün içinde yüzlerce kez temas ettiğimiz bu objeler, dışarıdan getirdiğimiz tüm virüsleri ve mikropları adeta bir sünger gibi emerek bünyesinde topluyor. Sadece su ve sabunla çözülemeyecek kadar ciddi bir boyuta ulaşan bu biyolojik kirlilik, fark edilmediği takdirde kapalı alan enfeksiyonlarının en büyük tetikleyicisi oluyor. Titizlikle yapılan onca ev işinin, aslında bu gizli odakları atladığımızda hiçbir işe yaramadığı acı bir gerçek olarak yüzümüze çarpıyor.