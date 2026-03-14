Evde sadece 15 dakikanızı ayırarak cildinizdeki kırışıklara elveda diyebilirsiniz

1. DOĞAL BOTOKS ETKİSİ: KETEN TOHUMU VE YOĞURT JELİ

Son dönemde güzellik uzmanlarının ve dermatologların bile şaşkınlıkla önerdiği keten tohumu, içerdiği devasa miktardaki Omega-3 yağ asitleri ve fitoöstrojenler sayesinde doğanın bize sunduğu en güçlü cilt gerdiricilerden biridir. Keten tohumu suyla kaynatıldığında ortaya çıkan jelatinimsi sıvı, cilde sürüldüğünde kuruyarak anında mekanik bir gerilme hissi verir ve ince çizgilerin içini doğal bir şekilde doldurur.

Hazırlanışı: Küçük bir cezveye 2 yemek kaşığı tam keten tohumu ve 1 çay bardağı su ekleyin. Kısık ateşte, su hafifçe jöle kıvamını alana kadar (yaklaşık 5-7 dakika) kaynatın. Karışım sıcakken hemen ince bir süzgeçten veya tülbentten geçirerek o yapışkan jeli süzün (soğursa süzmesi çok zorlaşır). Elde ettiğiniz jelin içine 1 tatlı kaşığı ev yoğurdu (içerisindeki laktik asit ölü deriyi soyar) ekleyip iyice çırpın.

Uygulanışı: Temizlenmiş yüzünüze, özellikle alın, kaz ayakları ve dudak kenarlarındaki mimik çizgilerine yoğunlaşarak bir fırça yardımıyla sürün. Maske yüzünüzde kurudukça cildinizin yukarı doğru gerildiğini hissedeceksiniz. 15-20 dakika konuşmadan ve mimik yapmadan bekleyin. Ardından ılık suyla nazikçe durulayın. Cildinizdeki o anlık lifting (gerilme) ve parlaklık etkisine inanamayacaksınız.