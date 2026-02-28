Fırıncıların sırrı açığa çıktı! Ramazan pidesinin tadını bir başka yapan 'Şifa' sıvısı bakın neyden yapılıyormuş

PİDEYİ PİDE YAPAN O GİZEMLİ KARIŞIM: ŞİFA

Pek çok kişi, pidenin üzerinde parlayan o kızarmış tabakanın sadece çırpılmış yumurta sarısı olduğunu zanneder. Evet, "yumurtalı pide" denilen bir tür vardır; ancak klasik ve en çok tüketilen tırnaklı Ramazan pidesinin üzerinde yumurta bulunmaz. Onun yerine hamurun yüzeyine boya gibi sürülen "Şifa" adlı bir bulamaç kullanılır.

Şifa, temel olarak kaynar su ve unun hızla çırpılmasıyla elde edilen sıvı bir pelte veya cıvık bir muhallebi kıvamındadır. Bazı eski ustalar bu karışımın içine çok az miktarda üzüm pekmezi veya yoğurt suyu da eklerler. Pide hamuru tezgaha alınıp porsiyonlara bölündüğünde, usta elini bu şifa dolu kaba daldırır. Hamuru havada çevirerek büyütürken ve parmak uçlarıyla o meşhur baklava dilimi şeklini verirken, bu sıvıyı hamurun her yerine yedirir. Şifa sadece pideye lezzet vermekle kalmaz, aynı zamanda cıvık hamurun ustanın ellerine yapışmasını da engeller.