Gazze'de salgın alarmı: 1,5 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı

08 Haziran 2024 11:40 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:21

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, devam eden İsrail saldırılarının bir sonucu olarak bulaşıcı hastalıklara yakalanan yerinden edilmiş kişilerin sayısının yaklaşık 1,5 milyona ulaştığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinli, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden çok kez yerinden edilmeleri sonucu bulaşıcı hastalıklara yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bulaşıcı hastalığa yakalananların iyileşip iyileşmediğine ilişkin bilgi verilmezken, 7 Ekim'den bu yana 2,4 milyon nüfuslu Gazze Şeridi içinde yerlerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı belirtildi.

İsrail'in ablukası ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde, 3 bin 500 çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi dışında tedaviye ihtiyaç duyan 10 bin kanser hastasının da hayatının risk altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 17 bin çocuğun, İsrail'in saldırları sonucu ebeveynleri ya da ikisinden biri olmadan yaşadığı belirtilerek, Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 60 bin hamile kadının risk altında bulunduğunun altı çizildi.