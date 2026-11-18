Ayaklarda yanma hissi, gün içinde hafif seyrederken özellikle gece saatlerinde daha yoğun hissedilebiliyor. Ayak tabanlarında sıcaklık, karıncalanma, uyuşma ve ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum; sinir hasarı, diyabet, vitamin eksiklikleri ve dolaşım sorunları gibi farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. Gece ayak yanmasını hafifletmek için evde uygulanabilecek bazı yöntemler bulunurken, şikayetin sık tekrarlaması durumunda altta yatan nedenin araştırılması önem taşıyor. İşte gece ayak yanmasına iyi gelen evde uygulanabilecek yöntemler ve ayak yanmasının olası nedenleri...

GECE AYAK YANMASINA EVDE NE YAPILIR?

Gece ayak yanması yaşayan kişiler, bazı basit uygulamalarla bu rahatsızlık hissini geçici olarak hafifletebilir. Ayakları serin suda dinlendirmek, hava almasını sağlamak ve hafif masaj yapmak rahatlamaya yardımcı olabilir. Ancak bu yöntemler ayak yanmasının altında yatan hastalığı tedavi etmez.

Gece ayak yanmasını hafifletmek için evde uygulanabilecek yöntemler şunlardır:

Ayakları 10-15 dakika serin veya ılık suda bekletmek,

Ayak tabanlarına mentollü veya aloe vera içeren nemlendirici kremlerle hafifçe masaj yapmak,

Dinlenirken ayakları hafifçe yüksekte tutmak,

Ayakları sıkan çorap ve ayakkabılardan uzak durmak,

Ayakların hava almasını sağlamak,

Gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek.

AYAK YANMASINA NE İYİ GELİR?

Ayak yanmasını hafifletmek için öncelikle ayakların aşırı ısınmasına ve terlemesine neden olan etkenlerden uzak durulmalıdır. Nefes alabilen pamuklu çoraplar giymek, ayağa uygun ayakkabılar tercih etmek ve ayakları gün içerisinde belirli aralıklarla havalandırmak rahatlama sağlayabilir.

Özellikle gece ortaya çıkan yanma hissinde serin su uygulaması tercih edilebilir. Bununla birlikte ayaklar doğrudan buzlu suya sokulmamalı veya cilde uzun süre buz temas ettirilmemelidir. Duyu kaybı ya da diyabete bağlı sinir hasarı bulunan kişilerde aşırı soğuk uygulamalar cilt hasarına yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

GECE AYAK YANMASI NEDEN OLUR?

Gece ayak yanmasının birçok farklı nedeni olabilir. Gün boyunca ayakların yorulması, uzun süre ayakta kalmak ve yanlış ayakkabı kullanımı geçici yanma hissine neden olabilir. Bunun yanı sıra bazı hastalıklar ve vitamin eksiklikleri de özellikle geceleri artan ayak yanmasıyla ilişkilendirilebilir.

Gece ayak yanmasının yaygın nedenleri şöyle sıralanabilir:

Periferik nöropati: Ayaklardaki duyu sinirlerinin hasar görmesi yanma, karıncalanma ve uyuşmaya neden olabilir.

Diyabet: Kan şekerinin uzun süre yüksek seyretmesi sinirlere zarar vererek özellikle ayaklarda yanma hissi oluşturabilir.

B vitamini eksikliği: B1, B6 ve B12 gibi vitaminlerin eksikliği sinir sistemini etkileyerek ayak yanmasına yol açabilir.

Sinir sıkışması: Tarsal tünel sendromu gibi sinir sıkışmaları ayak tabanında yanma ve ağrıya neden olabilir.

Tiroid hastalıkları: Tiroid bezinin çalışma bozuklukları ayaklarda yanma hissiyle ilişkili olabilir.

Dolaşım sorunları: Kan dolaşımını etkileyen bazı rahatsızlıklar ayaklarda ağrı ve yanma hissine yol açabilir.

Ayak mantarı: Mantar enfeksiyonları, özellikle kaşıntı, kızarıklık ve yanmayla kendini gösterebilir.

Yanlış ayakkabı seçimi: Dar, sıkı veya ayağa uygun olmayan ayakkabılar ayaklarda baskı ve tahriş oluşturabilir.

AYAK YANMASI HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİNDEN OLUR?

Ayak yanması, özellikle B grubu vitaminlerinin eksikliğiyle ilişkili olabilir. B1, B6 ve B12 vitaminleri sinir sisteminin normal işleyişinde önemli rol oynar. Bu vitaminlerin yetersiz olması sinir fonksiyonlarını etkileyerek ayaklarda yanma, uyuşma ve karıncalanma gibi şikayetlere neden olabilir.

Vitamin eksikliğine bağlı ayak yanması şüphesinde kan testleriyle vitamin düzeylerinin değerlendirilmesi gerekir. Doktor önerisi olmadan yüksek doz vitamin takviyesi kullanılmamalıdır.

GECE AYAK YANMASI İÇİN NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Ayak yanması ara sıra ortaya çıkıyor ve kısa sürede geçiyorsa geçici nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak yanma hissinin sürekli tekrarlaması, şiddetlenmesi veya uyku düzenini bozması durumunda uzman doktora başvurulmalıdır.

Özellikle ayaklarda yanmaya uyuşma, karıncalanma, güç kaybı, his kaybı, şişlik veya ciltte renk değişikliği eşlik ediyorsa tıbbi değerlendirme önemlidir. Diyabet hastalarının ayaklarında yeni başlayan yanma ve his değişikliklerini ihmal etmemesi gerekir. Ani gelişen güç kaybı, belirgin renk ve sıcaklık değişikliği ya da iyileşmeyen yara durumunda gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Ayak yanmasının nedenini belirlemek için doktor tarafından fizik muayene yapılabilir. Gerekli görüldüğünde kan şekeri, B12 vitamini ve tiroid hormonları gibi değerler incelenebilir. Sinir hasarı şüphesinde ise elektromiyografi (EMG) ve sinir iletim testlerinden yararlanılabilir.