Gece gelen kuru öksürük bu formülle yok oluyor! İbni Sina'nın 1000 yıllık formülü
Soğuk havalarda yetersiz havalandırılan yatak odanızda öksürük krizleri mi yaşıyorsunuz? İbni Sina’nın doğal önerisiyle kuru öksürüğe veda edin!
Soğuk hava koşullarıyla birlikte evlerin havalandırılması ihmal ediliyor. Bunun temel sebebi, enerji tasarrufu sağlama isteği. Ancak bu durum, özellikle yatak odasında gece boyunca rahatsız edici öksürük krizlerine yol açabiliyor. Uzmanlar, havadaki kuruluğun öksürük krizlerini tetiklediğine dikkat çekiyor ve çözüm olarak odadaki nem seviyesinin dengelenmesini öneriyor.
BASİT BİR YÖNTEMLE ODANIZI NEMLENDİRİN
Bir plastik kaba su koyup radyatörün üzerine yerleştirerek havanın nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Buharlaşan su, havadaki kuruluğu azaltır ve kuru öksürüğü kesmeye yardımcı olur.
İBNİ SİNA'NIN 1000 YILLIK TARİFİ
Asırlar önce yaşamış ünlü hekim İbni Sina, öksürük için etkili bir çözüm sunuyor. “El Kanun Fit Tıb” adlı eserinde, kuru öksürüğü kesmek için şu karışımı öneriyor:
- 1 yemek kaşığı süzme bal
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Birkaç damla limon suyu
GECE ÖKSÜRÜĞÜ NASIL GEÇER?
Bu malzemeleri homojen bir şekilde karıştırın ve düzenli olarak tüketin. Ancak çocuklara bu karışımdan bir çay kaşığından fazla vermemeye özen gösterin.
Malzemeler:
- 250 gram kuru incir
- 1 litre zeytinyağı
Hazırlanışı:
- İncirleri iyice yıkayıp küçük parçalara ayırın ve bir kavanoza koyun. Üzerine zeytinyağı ekleyip kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde bekletin. Beş günün sonunda, sabah ve akşam birer kaşık tüketin. Bu karışım, astım ve solunum yolu hastalıklarına da iyi gelecektir.
- Kış aylarında öksürük krizlerinden kurtulmak için bu pratik önerileri uygulayabilir, sağlığınıza doğal yollardan destek olabilirsiniz.