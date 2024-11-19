Gece gelen kuru öksürük bu formülle yok oluyor! İbni Sina'nın 1000 yıllık formülü

19 Kasım 2024 11:50 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:01

Soğuk havalarda yetersiz havalandırılan yatak odanızda öksürük krizleri mi yaşıyorsunuz? İbni Sina’nın doğal önerisiyle kuru öksürüğe veda edin!

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Soğuk hava koşullarıyla birlikte evlerin havalandırılması ihmal ediliyor. Bunun temel sebebi, enerji tasarrufu sağlama isteği. Ancak bu durum, özellikle yatak odasında gece boyunca rahatsız edici öksürük krizlerine yol açabiliyor. Uzmanlar, havadaki kuruluğun öksürük krizlerini tetiklediğine dikkat çekiyor ve çözüm olarak odadaki nem seviyesinin dengelenmesini öneriyor.

BASİT BİR YÖNTEMLE ODANIZI NEMLENDİRİN

Bir plastik kaba su koyup radyatörün üzerine yerleştirerek havanın nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Buharlaşan su, havadaki kuruluğu azaltır ve kuru öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

İBNİ SİNA'NIN 1000 YILLIK TARİFİ

Asırlar önce yaşamış ünlü hekim İbni Sina, öksürük için etkili bir çözüm sunuyor. “El Kanun Fit Tıb” adlı eserinde, kuru öksürüğü kesmek için şu karışımı öneriyor:

1 yemek kaşığı süzme bal

Yarım çay kaşığı karabiber

Birkaç damla limon suyu

GECE ÖKSÜRÜĞÜ NASIL GEÇER?

Bu malzemeleri homojen bir şekilde karıştırın ve düzenli olarak tüketin. Ancak çocuklara bu karışımdan bir çay kaşığından fazla vermemeye özen gösterin.

Malzemeler:

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

Hazırlanışı: