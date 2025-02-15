Geçmeyen öksürük şikayetleri artıyor! Öksürüğe ne iyi gelir diye araştıran aktar yolunu tutuyor: 1 aydır talep arttı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları hızla yayılıyor. Uzmanlara göre son günlerde Covid-19'un yanı sıra influenza (grip) ve RSV gibi virüsler yaygın görülüyor. Hastanelere başvuranların en büyük şikayetlerinden biri ise geçmeyen öksürük sorunu oluyor. Günlerce hatta haftalarca süren bu rahatsızlıktan kurtulmak isteyen vatandaşlar, doktor kontrolünde ilaç tedavisinin yanı sıra bitkisel çözümlere de yöneliyor.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK SORUNU YAŞAYANLAR AKTARLARA YÖNELİYOR

"Öksürüğe ne iyi gelir?" ve "Öksürüğü ne keser?" diye düşünüp hastalıklardan korunmak için doğal yollar arayanlar, çareyi aktarlarda buluyor. Bursa merkez çarşısında 13 yıldır aktarlık yapan Cihan Özdemir, kış aylarının gelmesi ve geçmeyen öksürük şikayeti ile birlikte toplumda yine kış bitkilerine olan yoğun ilginin arttığını belirtti.

Covid-19 süreciyle toplumda enfeksiyonel hastalıkların tedavisinde doğal bitki kullanımının arttığını anlatan Özdemir, "geçmeyen öksürük ve artan hastalıklardan muzdarip olanların, ortamlarını ada çayı, üzerlik veya kekik ile tütsülemelerini, imkanları varsa gece yatmadan ada çayı, lavanta veya elma sirkesi ile hem burundan bir defa çekerek hem de boğaz bölgesine gargara yaparak, bütün üst solunumlarını ve gün içerisinde orada yaşam ortamı bulmuş bakterileri yok etme imkanı bulacaklarını" söyledi.

KIŞ AYLARININ OLMAZSA OLMAZLARINI SIRALADI

Kış aylarının olmazsa olmazlarını sıralayan Özdemir, "Bir kere bu işin başını her zaman ıhlamur ve ada çayı çeker. Bunlarla beraber toplumda en karşılık bulmuş bitkiler hatmi, papatya, tarçın, özellikle zencefil, zerdeçal, karanfil" diye konuştu.

Kişilerin, bu bitkileri damak zevklerine göre, birer tutam kullanarak, çok yüksek kaynama görmeden, özellikle kaynamış suyun içerisinde belli bir süre demlendirerek kendi kış çaylarını yapabileceklerine dikkati çeken Özdemir, alternatif olarak vatandaşların güvendikleri herhangi bir aktardan da kış çayı alıp, günde 1 bardak ile 3 bardak arası içerek kış hastalıklarından korunabileceklerini dile getirdi.

"Son zamanlarda birkaç yıldır çam kozalağı bazlı ürünler, çam kozalak macunu, çam kozalak şurubu veya çam kozalağı pekmezi, bir de keçiboynuzu pekmezi ile andız pekmezini kış aylarına ve enfeksiyonlara karşı hayatlarından eksik etmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

1 aydır ürünlere taleplerin arttığını söyleyen Özdemir, "Kış ürünlerinin yoğunluğundan hemen salgın olup olmadığını fotoğrafını çekebiliyoruz" dedi ve 1 hafta içerisinde birkaç günde kış çayı ve ıhlamur satışlarının artmasından yola çıkarak salgın olduğunu anladıklarını söyledi.

Son 1 aydır bu ürünlere yönelik talebin arttığını anlatan Özdemir, "Uzmanlar açıklamasıyla birlikte şu anda domuz gribinin bir formu olan influenzanın, onun farklı bir varyasyonu şu an aktif ve insanlar birkaç hafta kendilerine gelemediklerini, çok ciddi eklem ağrısı çektiklerini belirtiyorlar. Hekimlerin başvurdukları ilaçların yanında, böyle doğal takviyeler ile birlikte daha kısa sürede sosyal yaşama ve iş hayatına dönmek için aktarlara başvuruyorlar" şeklinde konuştu.