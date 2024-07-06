Gençler lıkır lıkır içiyor ancak ölümcül olabilir! Uzmanlardan uyarıyor: İntihara sürükleyebilir

06 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 09:53

Enerji içecekleri özellikle gençler arasında oldukça yaygın. Öğrencilerin sınav dönemlerinde çok sık kullandığı bu masum gibi görünen içecek aslında ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

PSİKOLOJİK SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR

Atv Ana Haber'de yer alan habere göre, kalp krizini tetiklemesi bir yana bağımlılık yapan bu içecekler intihara bile sürüklüyor.

Enerji içecekleri yoğun olarak şeker ve kafein içeriyor.

Bu iki maddenin yan yana gelmesiyle tehlikenin boyutu artıyor.

Reaksiyonun vücuttaki etkileri ise korkutucu. Özellikle gençler arasında çok tüketilen enerji içeceklerinin psikolojik sonuçları da var.

İNTİHARI TETİKLEYEBİLİR

Gençler arasında sınavdan ya da spordan önce enerji içeceği içmek adeta alışkanlık haline gelmiş.

Oysa tehlikeleri saymakla bitmiyor.

Enerji içecekleri sadece fiziklsel sağlığımızı değil ruhsal sağlığımızı da tehdit ediyor.

Son araştırmalar bu tür içeceklerin intihar düşüncesini tetiklediği ortaya çıkardı.

ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, "Yüksek oranda şeker bar bunlarda tabi ki obezite olarak, bölgesel yağlanmalara, karaciğer yağlanmalarına, insülin direncine ve şeker hastalığına davet edecektir. " ifadelerine yer verdi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, "Özellikle çok tüketildiği zaman kalpte spazm yapabilirler, ritim bozukluğu yapabilirler bunun sonucunda kalp krizi riskini ve ani ölüm riskini arttırabilirler.

Psikiyatrist Doç. Dr. Taha Can Tuman ise , "Çevreye zarar verme gibi davranışlara, intihar düşüncelerine de neden olabilir." dedi.