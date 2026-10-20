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Sağlık
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 22:05

Giresun'da tıp tarihine geçecek ameliyat! Böbrek ağrısı sanılan olay dünyanın 4. vakası çıktı

Giresun'da tıp tarihine geçecek bir ameliyat yapıldı. Böbrek ağrısı ve idrarda kanama şikayetiyle gelen hastada tespit edilen kanserli dokunun mesanede ilerlediğinin fark edilmesi üzerine zorlu bir cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Hasta, sağlığına kavuşurken Türkiye'de tek olma, dünyada da 4. vaka olma özelliği taşıyan hastalığa bulunan çözüm tıp literatürüne girdi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 22:05

'da sağ böbreği normal yerinden farklı olarak leğen kemiği bölgesinde bulunan mesane kanseri hastası, gerçekleştirilen zorlu ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

HABERİN ÖZETİ

Giresun'da tıp tarihine geçecek ameliyat! Böbrek ağrısı sanılan olay dünyanın 4. vakası çıktı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Giresun'da sağ böbreği normal yerinden farklı olarak leğen kemiği bölgesinde bulunan mesane kanseri hastası, gerçekleştirilen zorlu ve nadir bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
İdrarda kanama şikayetiyle başvuran hastanın mesanesindeki kanserli dokunun kas tabakasına ilerlediği tespit edildi.
Hastanın sağ böbreğinin leğen kemiği bölgesinde yer alması ve normalden farklı olarak dört atardamar ile üç toplardamara sahip olması ameliyat sürecini değiştirdi.
Literatürde bu durumda dünyada sadece üç vaka bulunduğu, Türkiye'de ise daha önce böyle bir vaka bildiriminin yapılmadığı belirtildi.
Mesanesi tamamen alınan ve böbrek fonksiyonları korunan hastanın idrar kanalı göbek bölgesinden dışarıya açılarak taburcu edildi.
Op. Dr. Hakan Keskin, sigara kullanımı, ileri yaş, erkek cinsiyeti ve matbaa, tekstil, deri sektörlerindeki mesleki maruziyetin mesane kanseri için önemli risk faktörleri olduğunu kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

İDRARDA KANAMA ŞİKAYETİYLE GELDİ, MESANEDE KİTLE TESPİT EDİLDİ

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde görevli Opr. Dr. Ertürk Altun, hastanın idrarda kanama şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerde mesanede kitle tespit edildiğini belirten Altun, ilk aşamada endoskopik yöntemle kitlenin çıkarıldığını, incelemeler sonucunda kanserli dokunun mesanenin kas tabakasına ilerlediğinin belirlendiğini ifade etti.

Giresun'da tıp tarihine geçecek ameliyat! Böbrek ağrısı sanılan olay dünyanın 4. vakası çıktı

SAĞ BÖBREĞİNİN KONUMU FARKLI BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİNE NEDEN OLDU

Altun, bu tür vakalarda mesanenin tamamının alınması ve bağırsaktan alınan bir parçayla yeni bir idrar yolu oluşturulmasının gerektiğini belirtti.

Hastanın sağ böbreğinin normal anatomik konumunda olmadığını, mesanenin hemen yanında, leğen kemiği bölgesinde bulunduğunun tespit edildiğini aktaran Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum yapacağımız ameliyatın şeklini oldukça değiştiriyordu. Yaptığımız literatür taramasında verileri incelediğimizde daha önce bu şekilde sağ pelvik böbreği olup, mesane kas tabakasına ilerlemiş kanseri olan, radikal sistektomi dediğimiz mesanenin tamamının alınması ameliyatı yapılmış olan üç vaka olduğunu gördük. Türkiye'den de böyle bir vaka bildiriminin hiç yayınlanmadığını gördük."

"BİZİ EN MUTLU EDEN SONUÇ HASTAMIZIN GAYET İYİ OLMASI"

Altun, ameliyat öncesinde ayrıntılı hazırlık ve planlama yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mesanenin hemen yakınında bulunması nedeniyle böbreğin fonksiyonlarını korumak bizim için önemliydi. Böbreğin normal yerinin dışında olması nedeniyle anatomik farklılıkları da vardı. Her böbreğe bir atardamar ve bir toplardamar giderken hastanın dört atardamarı, üç de toplardamarı vardı. Neyse ki böbreği korumayı başardık."

Giresun'da tıp tarihine geçecek ameliyat! Böbrek ağrısı sanılan olay dünyanın 4. vakası çıktı

Kanserli dokuları çıkardıklarını vurgulayan Altun, "Hastamızın tedavisini gerçekleştirdik. Hastamız gayet iyi. Bizi en mutlu eden sonuç bu. Taburcu da yaptık." dedi.

"MESANE KANERİ ÇOK SIK GÖRÜLEN BİR TÜR"

Altun, mesane kanserinin ürolojik kanserler arasında sık görülen türlerden biri olduğunu belirterek, radikal sistektomi ameliyatının (mesanenin tamamının, çevresindeki bazı dokuların ve genellikle lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması) hastalığın daha agresif seyrettiği vakalarda uygulandığını ifade etti.

Giresun'da tıp tarihine geçecek ameliyat! Böbrek ağrısı sanılan olay dünyanın 4. vakası çıktı

Hastanın idrar kanalının göbek bölgesinden dışarıya açıldığını aktaran Altun, her iki böbreğin de işlevinin korunduğunu ve hastanın günlük yaşamını sürdürebileceğini kaydetti.

Altun, hastanın takibinin devam edeceğini, hastalığın tekrarlayıp tekrarlamayacağının yapılacak kontrollerle değerlendirileceğini söyledi.

"HASTALIK İÇİN SİGARA VE ALKOL ÖNEMLİ RİSK BARINDIRIYOR"

Op. Dr. Hakan Keskin ise mesane kanserinde sigara ve tütün kullanımının önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirtti. Keskin, özellikle matbaa, tekstil ve deri sektörlerinde çalışan kişilerin mesleki maruziyet açısından risk altında olabileceğine dikkati çekti.

İleri yaş ve erkek cinsiyetinin de hastalık açısından öne çıkan faktörler arasında bulunduğunu aktaran Keskin, mesane kanserinin genetik yatkınlığın yanı sıra biyolojik ve çevresel etkenlerden de etkilenebildiğini ifade etti.

ETİKETLER
#Giresun
#Prof Dr İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
#Ertürk Altun
#Mesane Kanseri
#Radikal Sistektomi
#Sağlık
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