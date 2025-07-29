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 | Baran Aksoy

Gizli tehlike klima! Uzman isim uyardı: Bir anda yere yığılabilirsiniz

Aşırı sıcak havaların kalp sağlığı ve tansiyon üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Peyman Levent Türkoğlu, sıcak bir ortamdan ani bir şekilde klimalı bir ortama geçişin riskleri konusunda vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:13

Türkiye'de etkili olan kavurucu sıcaklıklar, birçok sorununa neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı olanlara uyarıda bulunurken herhangi bir rahatsızlığı bulunmayanların da bu sıcaklarla baş etmek için tedbirli olmalarının önemli olduğu vurgulanıyor.

Gizli tehlike klima! Uzman isim uyardı: Bir anda yere yığılabilirsiniz

"ANİ TANSİYON DÜŞÜŞLERİNE VE BAYILMALARA NEDEN OLABİLİR"

Sıcak havaların en çok kalp, damar ve üzerinde etkileri olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Peyman Levent Türkoğlu, "Sıcak havada vücut ısısı artınca vücut otomatikman bu ısıyı düşürmek ister. Vazodilatasyon dediğimiz durum gelişir, bu da damarları genişletiyor ki ısıyı atabilsin. Damarlar genişleyince kalp hastası olanlarda, tansiyon hastalarında ciddi sorunlara neden olabiliyor. Kalp atışı artabiliyor. Çünkü kalp, genişleyen damarlara daha çok kan pompalamak zorunda kalıyor. Kalp debisi dediğimiz, her atımda atılan kan miktarı artıyor. Bu kalp yetmezliği, kalp kapak problemi olanlarda sorun oluşturabiliyor. Ayrıca damarlar genişlediği için tansiyonu olan hastalarda ani tansiyon düşüşlerine ve bayılmalara neden olabiliyor. Bazen de tam tersi etki yaparak sempatik aktivite arttığı için damarlarda büzüşme oluyor. Tansiyon düşeceğine artabiliyor" ifadelerini kullandı.

Gizli tehlike klima! Uzman isim uyardı: Bir anda yere yığılabilirsiniz

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU İÇİLMELİ

Günde en az 2-2 buçuk litre su içilerek elektrolit ve sodyum potasyum kaybının önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Türkoğlu, "Terlemeyle birlikte hem su hem de elektrolit dediğimiz sodyum potasyum kaybı oluyor. Tansiyonları çok yüksek olmayan kişiler doktor kontrolünde biraz tuzlu gıda kullanabilirler. Muz, domates, yeşil yapraklı sebzeler gibi potasyum içerikli ürünler yiyebilirler. Serin ortamda bulunmaları önemli ama çok da serin olmamalı. Çok sıcaktan birden serin ortama girince de tam tersi etki yapabiliyor. Açık renkli, bol giyişiler giymeliler. Dışarı çıkıyorlarsa sıcak saatlerde, 11.00-17.00 arası çıkmamaları, şapka ve gözlük kullanmaları gerekir" dedi. Türkoğlu, kalp hastaları dışında bazı grupların da risk altında olduğunu belirterek, "Spor yapanlar günün erken saatlerinde ya da akşam hava serinleyince spor yapsınlar. Tarlalarda çalışanlar da risk altında" uyarısında bulundu.

Gizli tehlike klima! Uzman isim uyardı: Bir anda yere yığılabilirsiniz

"DAMARLAR BÜZÜŞÜNCE TANSİYON YÜKSELİYOR"


Sıcak ortamdan aniden soğuk, klimalı ortama geçilmesinin da bazı riskler barındırdığını belirten Dr. Peyman Levent Türkoğlu, "Dışarıda, sıcak havada damarlar genişlemiş oluyor. Sıcak ortamdan birden klimalı ortama geçince 10-15 derece ısı farkı oluşuyor. Bu sefer damarlar büzüşmeye başlıyor, tansiyon yükselebiliyor. Bayılmalar ve kalp ritim bozuklukları yaşanabiliyor" diye konuştu.

Türkoğlu, "Tansiyon ilacı kullananlar, kalp hastaları, diyabetli, şişman ve obez kişiler yaz aylarını doktor kontrolünde geçirmeli" diyerek sözlerini noktaladı.

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#tansiyon
#sıcak hava
#diyabet
#kalp hastalıkları
#Sağlık
#Yaz Aylar
#Sağlık
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