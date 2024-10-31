Gizli ve sessizce vücuda zarar veriyor! Uzmanlar hipertansiyon azaltma yönetimini verdi

31 Ekim 2024 14:44 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:54

Dünya genelinde uzmanlar vücudumuzda gizlice yükselen bir hastalığa dikkat çekti. Kan damarlarına ciddi zarar veren hipertansiyonun vücutta çok belirti göstermeden etki gösterdiği belirtildi. Uzmanlar yüksek tansiyonu azaltmanın yöntemlerini açıkladı. İşte detaylar...

Dünya genelinde milyonlarca insanları etkileyen kalp hastalığı​, felç ve böbrek sorunları gibi ciddi risk faktörleri üzerinde araştırmalar sürüyor. Çeşitli hastalıklar arasında dünyada gizlice yükselen Hipertansiyon ile ilgili araştırma sonuçları ortaya çıktı. Hipertansiyon, yaygın olarak yüksek tansiyon olarak biliniyor. Sessiz ancak potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olarak öne çıkan Hipertansiyon çok belirgin belirtiler göstermiyor.

Advocate Health Care'de aile hekimi olan Dr. Christopher Molitor, "Yüksek tansiyonu olan birçok kişi asemptomatiktir ve durumlarının ciddiyetini kolayca hafife alabilirler. Ofisime 150-160 tansiyonu olan ancak kendilerini gayet iyi hisseden hastalar geldi." dedi.

YÜKSEK TANSİYON KAN DAMARLARINA ZARAR VERİYOR

Dr. Molitor, "Hipertansiyon hakkında düşünmenin bir yolu, kan damarlarını tesisat borularına benzetmektir. Zamanla, yüksek tansiyon kan damarlarına zarar verebilir çünkü dayanmaları gerekenden daha yüksek bir basınç altındadırlar. Kademeli olduğu için, vücudunuz yükselen kan basıncına alışabilir ve çoğu zaman hiçbir şey hissetmeyebilir." dedi.

Baş ağrısı, baskı, endişeli gibi semptomları hissedebilen bazı kişiler tedavi edilmezse görme kaybı, cinsel işlev bozukluğu, bilişsel gerileme, solunum sorunları veya göğüs ağrısı gibi ciddi hipertansiyon riskleri ortaya çıkarabilir. Hipertansiyonun olup olmadığını öğrenmek için tek yolun kan basıncının kontrol edilmesinin gerektiği vurgulanıyor.

Dr. Molitor, kan basıncının 130/80'in altında olmasının standart olduğunu söylüyor.

TANSİYON ÖLÇÜMÜNÜN YAPILDIĞI YERLER

Doğru ve güvenilir ölçümler, tıbbi tesislerde, eczanelerde, büyük mağazalarda, iş etkinliklerinde, sağlık kliniklerinde, kan verirken veya evde tansiyon aletleri kullanarak rutin kontroller yoluyla elde edilebilir.

KAN BASINCINI DÜŞÜRME YÖNTEMİ

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek de hipertansiyonu yönetmede veya önlemede önemli bir rol oynar. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli bir diyet sürdürmek, sodyum alımını sınırlamak, uyku apnesi tedavisi almak ve stres seviyelerini yönetmek, kan basıncını etkili bir şekilde yönetmeye katkıda bulunur.