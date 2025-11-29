Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Glikoz şurubu içeren tatlılara veda edin! Tatlı krizlerinizde bu doğal şekerler en iyi yardımcınız olacak

Kasım 29, 2025 12:00
1
Glikoz şurubu içeren tatlılara veda edin! Tatlı krizlerinizde bu doğal şekerler en iyi yardımcınız olacak

Sağlıklı beslenmeye çalışırken en büyük düşmanımız aniden bastıran o tatlı krizleri. Ancak elinizin altındaki paketli gıdalar, mısır şurubu ve rafine şekerle dolu birer saatli bomba olabilir. Şekeri hayatınızdan çıkarmak lezzetten vazgeçmek demek değil! Hurmadan akçaağaç şurubuna, doğanın sunduğu bu sağlıklı alternatifler tatlı krizlerinizi suçluluk duymadan bastırmanızı sağlayacak.

2
Modern

Modern gıda endüstrisinin en tartışmalı bileşenlerinden biri olan glikoz şurubu, neredeyse market raflarındaki her tatlının içinde gizleniyor. Vücutta hızla yağa dönüşen, kan şekerini ani dalgalandıran ve sürekli açlık hissine neden olan bu yapay tatlandırıcı, obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok sorunun tetikleyicisi olarak gösteriliyor. Peki, tatlı ihtiyacımızı bastırmak imkansız mı? Kesinlikle hayır. Doğada, hem damağınızı şenlendirecek hem de vücudunuza zarar vermeyecek mucizevi tatlandırıcılar mevcut. Rafine şekere veda edip, hücrelerinizi besleyen doğal şekerlere geçiş yapmanın tam zamanı.

3
AKÇAAĞAÇ ŞURUBU: MİNERAL ZENGİNİ SIVI ALTIN

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU: MİNERAL ZENGİNİ SIVI ALTIN

Kuzey Amerika mutfağının vazgeçilmezi akçaağaç şurubu (maple syrup), son yıllarda ülkemizde de popülerleşen sağlıklı bir alternatiftir. Akçaağaç ağacının özsuyundan elde edilen bu doğal şurup, rafine şekere göre daha düşük bir glisemik indekse sahiptir. Bu da kan şekerini daha dengeli yükselttiği anlamına gelir. Ayrıca çinko ve manganez gibi antioksidan mineraller açısından oldukça zengindir. Kendine has aromatik tadıyla pankeklerden yulaf lapalarına, hatta fırınlanan sebzelere kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Satın alırken "akçaağaç aromalı mısır şurubu" değil, %100 gerçek akçaağaç şurubu olduğundan emin olmak gerekir.

4
BAL: ANTİOKSİDAN GÜCÜYLE ŞİFALI TATLILIK

BAL: ANTİOKSİDAN GÜCÜYLE ŞİFALI TATLILIK

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan bal, glikoz şurubuna karşı en güçlü rakiplerden biridir. Rafine şekere göre daha tatlı olduğu için tariflerde daha az miktarda kullanılması yeterlidir. Ancak balı sadece bir tatlandırıcı olarak görmek haksızlık olur; içeriğindeki enzimler, mineraller ve antioksidanlar bağışıklık sistemini destekler. Özellikle ham bal, işlem görmediği için besin değerini korur. Çayınıza, yoğurdunuza veya hazırladığınız yulaflı karışımlara ekleyeceğiniz bir kaşık bal, hem tatlı ihtiyacınızı giderir hem de boğazınızı yumuşatarak vücut direncinizi artırır. Ancak balın yüksek ısıda toksik hale gelebileceğini unutmamak ve pişirme işlemi bittikten sonra ılık veya soğuk tatlılara eklemek en sağlıklı yöntemdir.

5
HİNDİSTAN CEVİZİ ŞEKERİ: KARAMELİMSİ LEZZETİN SAĞLIKLI HALİ

HİNDİSTAN CEVİZİ ŞEKERİ: KARAMELİMSİ LEZZETİN SAĞLIKLI HALİ

Hindistan cevizi ağacının çiçek tomurcuklarından elde edilen bu şeker türü, normal sofra şekerine çok benzeyen dokusuyla tariflerde kolayca kullanılabilir. Ancak onu farklı kılan, içeriğindeki inülin adlı liftir. İnülin, glikoz emilimini yavaşlatarak kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur. Demir, çinko ve kalsiyum gibi mineralleri de barındıran Hindistan cevizi şekeri, hafif karamelimsi tadıyla kahvelere ve keklere eşsiz bir aroma katar. Glikoz şurubunun yarattığı o ağır ve yapay tatlılık hissinin aksine, daha hafif ve doğal bir lezzet sunar.

6
HURMA: LİF DEPOSU VE DOĞAL ENERJİ KAYNAĞI

HURMA: LİF DEPOSU VE DOĞAL ENERJİ KAYNAĞI

Tatlı krizlerinin bir numaralı doğal savaşçısı şüphesiz hurmadır. İçerdiği yüksek fruktoz sayesinde şeker ihtiyacını anında kesen hurma, aynı zamanda zengin bir lif kaynağıdır. Lifler, şekerin kana karışma hızını yavaşlatarak glikoz şurubunun aksine kan şekerinde ani fırlamalara neden olmaz. Ayrıca potasyum, magnezyum ve B6 vitamini açısından da oldukça zengindir. Hurmayı tek başına tüketebileceğiniz gibi, sıcak suda bekletip püre haline getirerek keklerde, kurabiyelerde ve raw (pişmeyen) tatlı tariflerinde rafine şeker yerine birebir ölçüde kullanabilirsiniz. Bu yöntem, tatlılarınıza hem karamelimsi bir lezzet katar hem de besin değerini artırır.

7
MEZOPOTAMYA'NIN MİRASI: PEKMEZ

MEZOPOTAMYA'NIN MİRASI: PEKMEZ

Anadolu topraklarının en eski tatlandırıcılarından biri olan pekmez, özellikle kış aylarında enerji deposu olarak bilinir. Üzüm, dut, keçiboynuzu gibi meyvelerin kaynatılmasıyla elde edilen pekmez, rafine şekerin aksine demir, kalsiyum ve potasyum deposudur. Özellikle tahinle karıştırıldığında hem protein hem de enerji sağlayan muazzam bir tatlıya dönüşür. Kansızlık sorunu yaşayanlar için şeker yerine pekmez kullanmak, bir taşla iki kuş vurmak gibidir. Ancak pekmezin de yüksek ısıya maruz kalmaması gerektiği, aksi takdirde HMF (hidroksimetilfurfural) adı verilen zararlı bileşenlerin oluşabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle pekmezi pişirme sırasında değil, tatlı piştikten sonra üzerine gezdirerek kullanmak en doğrusudur.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.