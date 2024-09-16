Göğsünden boynuna kadar uzandı, tam 7 kilo! Doktorlar tek seansta tümörü temizledi

16 Eylül 2024 09:47 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:53

Eski radyo program sunucusu 63 yaşındaki Berika Rabia Özcan'nın göğsünden boynuna kadar uzanan 7 kiloluk kitle başarılı bir operasyonla temizlendi. Doktorlar Özcan'ın tedavi sürecini anlattı. Rabia Özcan ise hastaneye neden gitmediğini ve hastalığın belirtilerinden bahsetti.

Eski radyo program sunucusu 63 yaşındaki Berika Rabia Özcan, seneler sonra göğsünden boynuna kadar uzan kitle için doktora başvurdu. Daha önce vertigo hastası olduğu için ilaç kullandığı sebebiyle doktora gitmediğini söyleyen Rabia Özcan 3 ayda büyüyen kitlesinden operasyon geçirdi. Uzmanlar 7 kiloluk tümörü taşımak zorunda kalan Özcan’ı tedavi etmeye başladı. Dışarıya doğru 20-25 santimlik bir uzantısı olan tümörü inceleyen hekimler hastayı acilen operasyona aldı.

KİTLENİN BELİRTİLERİ

Kitlenin 2021'de sivilce kadarken tespit edildiğini söyleyen Berika Rabia Özcan, Kurban Bayramı'ndan sonra çok büyüdüğünü, kokulara karşı aşırı reaksiyon, kilo ve iştah kaybı, acı hissi gibi etkilerden bahsetti.

Vertigo hastası olduğunu da söyleyen ve kullandığı ilaçlara dikkat çeken Özcan, dünyevi meselelere kapılarak hastalığını unuttuğunu söyledi. “Dünyanın bütün yükünü aldım, o kitlenin içine koydum. 5-7 kilo yaptım orayı” diyen Özcan, ama şimdi çok iyiyim. Dünyaya yeniden geldim, yeniden doğdum. Bu süreçte yanımda ailem vardı ve hayatta en önemli şeyin sağlık ve aile olduğunu öğrendim” şeklinde konuştu.

TEK SEANSTA ÇIKARILDI

Tedavi sürecini anlatan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yorgancılar, “Artık bir şey yapılması lazımdı. İncelemelerimizi en ince ayrıntısına kadar yaptık. Kitlenin göğüs duvarı ile damarlarla ilişkisi var mı? Başka yerlere sıçramış mı? Meme dokusuyla bir ilişkisi var mı? Tek tek baktık. Kitlenin rezeksiyonunun dışında tabii o alanın rekonstrükte edilmesi gerekiyordu. Bu anlamda da burada büyük bir ekibiz. Plastik cerrahi hocamızla tek seansta kitlenin tamamen düzgün, sınırları temiz bir şekilde çıkarılmasını sağladık. Hastamız zaten bunu ‘yeniden doğdum’ diyerek çok güzel ifade etti” açıklamasını yaptı.

“Vücudunuzda sıra dışı bir şey olduğunu gördüğünüzde ya da fark ettiğinizde hemen doktora başvurun” uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yorgancılar, “Üstüne gidin, çünkü altından çıkacak bambaşka şeyler olabilir. Hastamızda da olduğu gibi kitlenin büyümesi durumunda birçok riske maruz kalabiliyorsunuz. Neticede bunlar masum kitleler değil. Bir anda meme dokusu, göğüs duvarı, damarlar, sinirler, aklınıza ne geliyorsa hepsine sirayet edip içinden çıkılmaz, tedavi edilemez hale gelebilirler. Dolayısıyla tedavinin ilk aşaması, her şeyi önemseyip doğru hareket etmek” şeklinde konuştu.

ÇOK MUTLU!

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yorgancılar, bu kitlelerin büyüme patolojisi ve seyirlerinin farklı hareket ettiğini söylyerek, Rabia'nın kitlesinin içe değil dışa doğru büyüdüğünü belirtti.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu ise “Biz hep estetikle gündeme geliriz ancak plastik cerrahinin tam açılımı plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahidir. Dolayısıyla böyle bir hastaya yardımcı olabilmenin onuru ve mutluluğu mesleki açıdan bize inanılmaz doyumsuz anlar ve duygular yaşatıyor. Hastamızla son derece yakın ilişki kurduk” dedi.

DOKU EKSİKLİĞİ GİDERİLDİ

Prof. Dr. Necmettin Kutlu, “Göğüs cerrahi hekimimiz çok iyi bir iş çıkardı. Çok geniş bir alana yayılan bir tümörü, geride hiçbir şey bırakmayacak şekilde sağlıklı bir cerrahiyle çıkardı. Bize de düşen tabii ki bu geniş alanı sağlıklı bir deriyle kapatmak oldu. Onu da göğüs duvarının yan tarafından aldığımız damarlı bir doku aktarımıyla gerçekleştirdik. Ve sağlıklı bir sonuca ulaştık. Hastamızı mutlu ettik. Vücudunun 4’te birini açıkta bırakan bir doku eksikliğini giderebilmek bizim için çok büyük bir mutluluk” açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Necmettin Kutlu, “İlk etapta bu kadar geniş alanı açıkta bırakan doku eksikliğini görünce hastaya göğsünü de alabileceğimizi söyledik. Sağ olsun o konuda zorluk çıkartmadı. Ama bunların hiçbirine gerek kalmadan göğsünü de memesini de koruyarak operasyonu gerçekleştirdik. Bu tür vakalar çok sık görülmez. Türkiye'de hatta dünyada bile bu kadar büyük bir tümörü, göğüs ön duvarında taşıyan bir başka hasta olduğunu zannetmiyorum.” dedi.