Gümüşhane'de ilginç kaza! Gözüne japon kaçtı, hastanelik oldu

22 Ekim 2024 12:27 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:55

Gümüşhane'de benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Gümüşhane'de yaşayan bir kişinin sol gözüne japon yapıştırıcı kaçması sonucu gözünü açamaz hale gelerek hastanelik oldu. Hasta, yapılan tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuştu.

Gümüşhaneli İbrahim Harmancı evde tamirat yaparken az kalsın gözünden oluyordu. Bir eşyasını tamir etmek isterken sıktığı tüp içerisindeki yapıştırıcı sol gözüne sıçradı. Hemen acile koşan Harmancı, gözünün yıkanmasın ardından Trabzon'a geldi. Burada yapılan tetkikler sonucunda kornea yüzeyinde hafif bir hasara rastlandı ve yapılan tedavi sonucunda hasta sağlığına kavuştu.

İLK MÜDAHALE BOL SUYLA YIKAMA

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Özlem Akçay, bu tür yaralanmalarla çok sık karşılaştıklarını söyledi.

Akçay “Hastamızın gözüne evde bir şeyle uğraşırken yapıştırıcı atlamış. Tabii son derece bir yanma hissetmiş, bulanık görmesi olmuş. İlk etapta evde yüzünü yıkamış, gözünü yıkamış ve en yakın sağlık kuruluşuna gitmiş. Bu tür yaralanmalarla çok sık karşılaşıyoruz. Evde deterjanlar, çamaşır suları, badana yaparken kireç gibi yabancı isimler gözümüze kaçabiliyor. Bu durumda ilk yapacağımız şey gözü eğer ev ortamındaysak hemen bol suyla yıkamak.

ANESTEZİK DAMLA İLE UYUŞTURULDU

Asla içeride yabancı cisim varsa ve bunu görüyorsak çıkartmak için uğraşmamak mümkünse ovalamamak ve kaşımamak gerekiyor. Bol suyla yıkadıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna gelmek mantıklı. Hastamız bize geldi. Gözü önce lokal anestezik damla ile uyuşturuyoruz ki daha rahat bir muayene yapalım.

Muayenemize bütün göz yüzeyinde yabancı cisim varsa bunu çıkarıyoruz. Tabii çok hassas bir şekilde kornea yüzeye çizildiyse onun için müdahalelerimizi yapabiliyoruz. Göz yaralanmaları bizim acil olarak kabul ettiğimiz ve hemen müdahale etmemiz gereken yaralanmalar” dedi.