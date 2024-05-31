Güneş gözlüğü uyarısı: Boşuna takmayın işe yaramıyor

31 May 2024 10:55 - Güncelleme : 31 May 2024 11:03

Hava sıcaklıklarının artması ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımında ve satışında artış yaşanmaya başladı. Gözümüze ultraviyole ışınlardan koruyan gözlüğün kaliteli olması göz sağlığımızı olumlu etkilerken, kalitesiz olması da göz sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Yıldırım Görür, ultraviyole ışınlarının neden olduğu göz hastalıkları hakkında bilgi verdi. Ultraviyole ışınlarına bağlı olarak gelişebilen hastalıklar arasında keratit, katarakt ve halk arasında 'kuş kanadı' olarak bilinen pterjium hastalığı yer aldığını ifade eden Dr. Görür, gözlük alırken özel filtre, tescil belgesi ve seri numarasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

"ULTRAVİYOLE IŞINLARININ GÖZDE BİR ÇOK HASTALIĞA SEBEP OLDUĞU KANITLANDI"

Güneş gözlüğünün göze takıldığı zaman görüş kalitesinin değişmemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Görür, "Güneş gözlüğünü ultraviyole ışınları olan A ve B'yi önlemek için kullanmalıyız. Ultraviyole ışınlarının göze olan bir çok hastalıklara sebebi olduğu kanıtlandı. Işığa bağlı olarak keratit oluşmaktadır ve katarakt'a neden olmaktadır. Özellikle pterjium dediğimiz halk arasında da kuş kanadı denilen aşırı ışığa maruz kalındığında kornea'nın üzerine doğru büyüyen et parçası hastalığı sık görülmektedir. Hastalar güneşe çok maruz kaldığında güneşe bakamıyorlar. Gözde yanma, batma, sulanma şeklinde şikayetleri oluyor. Kalitesiz güneş gözlüğü takmakla ya da takmamak arasında bir fark oluşmamaktadır çünkü kalitesiz güneş gözlüğü kullandığımız da güneş ışığının zararları olan Ultraviyole A ve B'yi direkt olarak geçirdiği için bu hastalıklara sebep olmaktadır. Gözlük alırken dikkat etmemiz gerekli bazı maddeler var. Güneş gözlüğü alırken; özel filtreli olmasına, tescil belgesine, seri numarasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların hiç biri yoksa gözlük sahtedir. Güneş gözlüğünü gözümüze taktığımız da görüşümüzün değişmemesi gerekiyor. Pahalı gözlük yüzde yüz güneş ışınlarını koruyacak diye beklememiz gerekiyor" dedi.