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Güneş kremlerinde bulunuyor! Titanyum dioksit maddesi gıda ürünlerinde de tespit edildi

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 Haziran 2024 12:03 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 12:11
Güneş kremlerinde bulunuyor! Titanyum dioksit maddesi gıda ürünlerinde de tespit edildi

Güneş kremlerinde cilt bariyerini korumak için eklenen Titanyum dioksit maddesi, hazır paket gıda ürünlerinde bulundu. Kimyasal içerikli bu madde bağırsak florasının sayısını azaltarak hücrelerin dokusal yapısını bozar.

Wall Street Journal'da yer alan bilimsel bir araştırmada; hazır paketli ürünlerin daha uzun süre korunması için içeriğinde güneş kremlerinde bulunan Titanyum dioksit maddesinin olduğunu açıkladı. Endişe verici maddenin cilt bariyerini koruduğunu ancak vücut içinde ise ciddi hasarlara neden olduğu tespit edildi. 

TİTANYUM DİOKSİT MADDESİ GIDA ÜRÜNLERİNDE DE TESPİT EDİLDİ

Marketlerde bulunan hazır çorba, salata, unlu mamuller ve soslarda tespit edilen Titanyum dioksit maddesi güneş kremlerinde de bulunan kimyasal bir madde olduğu anlaşıldı. Bu maddenin vücut tarafından enzimlenmediği ve atık gıda olarak vücutta kalmasından kaynaklı tehlikeli olduğu anlaşıldı. 

Güneş kremlerinde bulunuyor! Titanyum dioksit maddesi gıda ürünlerinde de tespit edildi - 1. Resim

Titanyum dioksit E171 koduyla bilinir. Gıdaları neme karşı korur. Renklerinin ve lezzetlerinin bozulmasını engeller. Ancak kimyasal olan bu madde bağırsak florasını bozar.

Hücreleri deforme eder. Kansere meyilli ve hasarlı bir vücut ortaya çıkartır. Bilim insanları bu kimyasalın insanlığın geleceğini tehlikeye attığını bildirdi. 

Güneş kremlerinde bulunuyor! Titanyum dioksit maddesi gıda ürünlerinde de tespit edildi - 2. Resim

Bilim insanları maddenin en çok mide kanseri ve beyin kanamasına yol açtığını belirtti. Hazır gıda ürünlerinde bir an önce bu maddenin çıkarılmama halinde tehlikenin büyüyeceğini açıkladı.

Güneş kremlerinde bulunuyor! Titanyum dioksit maddesi gıda ürünlerinde de tespit edildi - 3. Resim

Son günlerde hazır paket ürünlerinin arttığını hatırlatan bilim insanları, et ürünlerinde de aynı tehlikenin artacağını altını çizdi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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