Güzellik merkezlerindeki iğneli lazer cihazlarına dikkat! Uzmanlar uyardı: Kanunda kullanımı yasak

24 Temmuz 2024 17:19 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 17:22

Sağlık Bakanlığının radara aldığı güzellik merkezleri kalıcı sorunlara neden oluyor. Her 3 kişiden 2'si güzellik merkezi mağduru olarak hastanelere başvuruyor. Bu konuda uyarılarda bulunan Memorial Hastanesi Dermatolog Uzman Doktor Selma Salman, tgrthaber.com'dan Zehra Maslak'a konuştu.

GÜZELLİK MERKEZLERİNDEKİ İĞNELİ LAZER CİHAZLARINA DİKKAT!

Salman, uyarısında altını çizdiği en kritik nokta ise iğneli cihazlar oldu. "5 yaş, 10 yaş gençleştiriyoruz" vaatleriyle iğne altına yatan kişilerin çoğunun cildinde kalıcı hasar oluşma riskinin yüzde 80'lere yakın olduğunun altını çizen Salman, güzellik merkezlerinin güvenirliği hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Güzellik merkezlerinde çalışan kişilerin bu işin eğitimini almış olmasına ve kanunen izin verilen işlemleri yapıyor olduğuna dikkat etmeliyiz. Güzellik merkezlerinde uygulama yapacak kişiler Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar ya da kurslardan alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut meslek odalarından dalında alınan kalfalık belgesine veyahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olmalıdır."

YAŞLANMA KARŞITI VAATLERİ KANUNDA YASAK!

Son yıllarda; dudak dolgusu, çene, kaş yüz botoks kampanyalarıyla müşteri çekmeye çalışan güzellik merkezlerinin yaptıkları bu işlemlerin kanunda yasak olduğunu hatırlatan Salman, "Güzellik merkezlerinde kozmetik ürün ve cihazlarla yapılan cilt temizliği uygulaması, kozmetik amaçlı çizimle yapılan kaş şekillendirmeleri, protez kirpik ile ilgili uygulamalar, bazı selülit giderici cihazlar, bunun yanında IPL VE DİODE LAZER ile epilasyon uygulaması kanunen yapılabilir. Ancak bunlar dışındaki leke tedavisi, yaşlanma karşıtı tedavi, kılcal damar lazerleri gibi lazerin kullanımı ve deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemlerin (dolgu, mezoterapi, botoks v.b. ) uygulanması kanunen yasaktır" dedi.

GÜZELLİK MERKEZLERİNDE VERİLEN ÜRÜNLERİN KALİTESİ NASIL ANLAŞILIR?

Ünlü dermatolog, güzellik merkezlerinde verilen ürünlerin de sağlığa uygun olmadığını belirtti. Ürünlerin cilt yüzeyinde neden olduklarını sıralayan Salman, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef piyasada birebiri ile nerdeyse aynı görünen sahte ürün çok bulunduğundan bir ürünün dışarıdan bakarak kalitesini anlayamayız. Ancak bir ürün yüzününüz de kızarıklık, kaşıntı, şiddetli yanma ya da beklenen etkiyi göstermiyorsa bu ürünü kullanmayınız."

GÜZELLİK MERKEZLERİNDEN BULAŞAN HASTALIKLAR

Eğer sahte ya da uygunsuz ürün kullanılıyorsa ciltte çeşitli alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Bazen bu alerjik reaksiyonlar bilinç kaybına yol açan ve acil müdahale gerektirecek düzeyde olabilir. Enjeksiyon yapmaya yetkili bir sağlık çalışanı olmadığı halde cilt ve cilt altına uygulama yapılıyor ise yapılan işlemler ciltte kalıcı leke ve izler oluşturabilir. Eğer hijyen açısından yetersizlik var ise bakteriyel ve viral bulaşıcı enfeksiyonlar kapılabilir.