Güzellik salonlarına avuç dolusu para dökmeyin! Evdeki iki basit malzemeyle porselen gibi bir cilde kavuşabilirsiniz

Kozmetik endüstrisi, her yıl televizyonlarda ve sosyal medyada kusursuz ciltlere sahip modelleri göstererek, o pürüzsüz görünüme ulaşmanın tek yolunun binlerce liralık kremler satın almak olduğuna inandırır. Leke gidericiler, kırışıklık karşıtı serumlar, asit peelingleri ve güzellik salonlarında uygulanan son derece pahalı cilt bakım seansları uğruna milyonlarca lira havaya savrulur. Oysa sonu gelmeyen bu tüketim çılgınlığı, çoğu zaman cildin doğal bariyerini aşındırmaktan ve yaşlanma sürecini hızlandırmaktan başka bir işe yaramaz. Gerçek bir porselen cilt görünümüne kavuşmanın asıl sırrı, lüks mağazaların raflarında değil, doğrudan mutfak dolaplarının içinde saklıdır. Asyalı kadınların yüzyıllardır uyguladığı, son dönemde güzellik uzmanlarının da yakından incelediği bu doğal yöntem, pahalı kimyasalları anında çöpe attıracak güce sahiptir.
Modern yaşamın getirdiği hava kirliliği, stres, güneşin zararlı ışınları ve yanlış beslenme alışkanlıkları cilt dokusunda hızlı bir yıkım oluşturur. İnsanlar bu yıkımı durdurmak için içeriğinde ne olduğu tam olarak bilinmeyen, arkasında okunması bile imkansız uzun kimyasal isimlerin yer aldığı kozmetik ürünlerine sığınır. Ancak cilt, dışarıdan gelen sentetik maddeleri her zaman kabul etmez. Bu içeriğimizde, sadece iki basit malzemeyi bir araya getirerek ciltte nasıl bir kolajen patlaması meydana getirileceği ve cam gibi görünüme nasıl ulaşılacağını ele alıyoruz.
Satın alınan o çok pahalı temizleyiciler ve peeling ürünleri, yüzdeki kiri temizlerken aynı zamanda cildin kendini korumak için ürettiği doğal yağ tabakasını da tamamen söküp atar. Koruyucu bariyeri (sebum) kaybolan cilt, dışarıdan gelen bakterilere ve enfeksiyonlara karşı tamamen savunmasız kalır. Cilt bariyeri zayıfladığında nem tutma kapasitesi düşer, kuruma başlar ve ince çizgiler çok daha belirgin hale gelir. Üstelik bu kimyasallar gözeneklerin içine dolduğunda hücresel solunumu engeller. Geçici bir parlaklık sağlayan sentetik kremlerin etkisi sadece birkaç saat sürerken, uzun vadede cildi daha mat, lekeli ve yorgun bir hale dönüştürür. Güzellik merkezlerindeki agresif işlemler de yüzeydeki ölü deriyi kazıyarak cildi inceltir ve güneşe karşı aşırı duyarlı bir yapı ortaya çıkarır.
Kimyasal tahribatı durdurup cildi kendi kendini onarmaya teşvik etmenin en güçlü yolu, doğanın sunduğu amino asitleri ve doğal yağları kullanmaktır. Porselen gibi bir tenin anahtarı, Asya kültüründe yüzyıllardır güzellik iksiri olarak bilinen pirinç suyu ile son dönemin en büyük mucizesi keten tohumunun eşsiz birleşiminde yatar. Pirincin içeriğinde bulunan ferulik asit ve allantoin, doğadaki en güçlü antioksidan ve cilt yatıştırıcı maddelerdir. Keten tohumu ise suyla buluştuğunda ortaya çıkan jelimsi yapısı sayesinde, cilde yüksek oranda Omega-3 yağ asitleri ve yoğun nem aşılar. Bu iki basit bileşen bir araya geldiğinde, cildin alt katmanlarına inerek hücre yenilenmesini inanılmaz bir hızla tetikler ve cilt yüzeyinde adeta sıvı bir cam tabakası oluşturur.
Cildin elastikiyetini sağlayan ve kırışıklıkları önleyen temel yapı taşı kolajendir. Yaş ilerledikçe vücuttaki kolajen üretimi yavaşlar ve cilt sarkmaya başlar. Keten tohumu jelinin cilt üzerinde kururken gösterdiği o inanılmaz gerginleştirme etkisi, deri altındaki kan dolaşımını anında hızlandırır. Hızlanan kan akışı, hücrelere daha fazla oksijen taşınmasını sağlayarak uyuyan kolajen üretim merkezlerini yeniden canlandırır. Pirinç suyunun içindeki mineraller ise melanin pigmentinin üretimini dengeleyerek ciltteki koyu lekeleri, güneş yanıklarını ve sivilce izlerini doğal yollarla siler atar. Düzenli kullanımda ince çizgilerin dolduğu, cildin renginin birkaç ton açıldığı ve yüzeydeki o pürüzlü dokunun tamamen kaybolarak yerini bebeksi bir yumuşaklığa bıraktığı net bir şekilde gözlemlenir.
Bu mucizevi kürü hazırlamak, evde bir fincan kahve yapmak kadar basittir.
Küçük bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı dolusu organik keten tohumu ve aynı ölçüde yıkanmış beyaz pirinç eklenir.
Üzerine bir buçuk su bardağı temiz içme suyu ilave edilerek kısık ateşte kaynamaya bırakılır.
Yaklaşık on dakika sonra suyun kıvamı yoğunlaşmaya, yumurta akı gibi jelatinimsi bir yapıya dönüşmeye başlar.
Karışım bu jel kıvamını aldığında ocağın altı kapatılır ve sıcakken ince gözenekli bir süzgeç veya temiz bir tülbent yardımıyla içindeki tohumlar süzülür.
Geriye kalan o ipeksi jel, temiz ve cam bir kavanoza alınarak soğuması beklenir.
Hazırlanan bu doğal formül, temizlenmiş yüze ve boyun bölgesine aşağıdan yukarıya doğru hafif masaj hareketleriyle kalın bir tabaka halinde sürülür.
Jel yüzde yirmi dakika bekletildikten sonra ılık suyla nazikçe durulanır.
Kalan miktar buzdolabında on güne kadar taze olarak saklanabilir.
Haftada sadece üç kez uygulanacak bu rutin, ciltte meydana getireceği o inanılmaz değişimle en lüks kremleri bile unutturacak güce sahiptir.