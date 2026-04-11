Güzellik salonlarına avuç dolusu para dökmeyin! Evdeki iki basit malzemeyle porselen gibi bir cilde kavuşabilirsiniz

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASI

Bu mucizevi kürü hazırlamak, evde bir fincan kahve yapmak kadar basittir.

Küçük bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı dolusu organik keten tohumu ve aynı ölçüde yıkanmış beyaz pirinç eklenir.

Üzerine bir buçuk su bardağı temiz içme suyu ilave edilerek kısık ateşte kaynamaya bırakılır.

Yaklaşık on dakika sonra suyun kıvamı yoğunlaşmaya, yumurta akı gibi jelatinimsi bir yapıya dönüşmeye başlar.

Karışım bu jel kıvamını aldığında ocağın altı kapatılır ve sıcakken ince gözenekli bir süzgeç veya temiz bir tülbent yardımıyla içindeki tohumlar süzülür.

Geriye kalan o ipeksi jel, temiz ve cam bir kavanoza alınarak soğuması beklenir.

Hazırlanan bu doğal formül, temizlenmiş yüze ve boyun bölgesine aşağıdan yukarıya doğru hafif masaj hareketleriyle kalın bir tabaka halinde sürülür.

Jel yüzde yirmi dakika bekletildikten sonra ılık suyla nazikçe durulanır.

Kalan miktar buzdolabında on güne kadar taze olarak saklanabilir.

Haftada sadece üç kez uygulanacak bu rutin, ciltte meydana getireceği o inanılmaz değişimle en lüks kremleri bile unutturacak güce sahiptir.