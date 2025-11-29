Haftada tek bir porsiyon tüketmeniz yeterli oluyor! Yüksek kolesterol değerlerini kısa sürede düzeltiyor

USKUMRU VE SARDALYA: KÜÇÜK GÖVDELERDEKİ DEVASA ETKİ

Eğer somon damak tadınıza uymuyorsa veya daha ekonomik bir alternatif arıyorsanız, soğuk suların diğer sakinleri olan uskumru ve sardalya da aynı mucizevi etkiyi gösterir. Özellikle sardalya, küçük boyutuna rağmen doğadaki en yoğun Omega-3 kaynaklarından biridir. Besin zincirinin alt basamaklarında yer aldığı için ağır metal ve cıva tutulumu en az olan balıklardan biri olması, onu sağlık açısından daha da güvenilir kılar. Kılçığıyla birlikte tüketilebilmesi sayesinde kemik sağlığı için kritik olan kalsiyumu da vücuda kazandırır. Bu balıklar, karaciğerin yağlanmasını engelleyerek vücudun kolesterol üretimini dengeler. Uzmanlar, bu balıkların haftalık beslenme rutinine eklenmesinin, damar sertliğiyle savaşta en az ilaçlar kadar etkili bir destekleyici tedavi olduğunu vurguluyor.