Hakkari’de bir ilk: Bypass ve kalp kapak değişimi ameliyatları yapıldı!

25 Aralık 2024 20:20 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 20:37

Hakkari'de ilk kez bypass ve kalp kapak değişimi ameliyatları gerçekleşti. Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü Mehmet Ali Özatik ve 9 kişilik uzman ekip, Hakkari'de ilk kez bypass ve kalp kapak değişimi ameliyatlarını yaptı.

Sağ kalçadan bacağa vuran ağrı neden olur, nasıl geçer? Sağ kalçadan bacağa vuran ağrıya ne iyi gelir?

Sağ kalçadan bacağa vuran ağrı neden olur, nasıl geçer? Sağ kalçadan bacağa vuran ağrıya ne iyi gelir?

Pankreas ve tümör tedavisi artık çok kolay

Pankreas ve tümör tedavisi artık çok kolay

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi​ Kalp ve Damar Hastanesi Başhekimi Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü Mehmet Ali Özatik ve 9 kişilik uzman ekip, Hakkari’de ilk kez bypass ve kalp kapak değişimi ameliyatlarını gerçekleştirdi. Ameliyat​ sonrası Hakkari​ Valisi Ali Çelik, Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü Mehmet Ali Özatik ile 9 kişilik ekibi hastanede ziyaret etti.

Ameliyatlarla ilgili açıklama yapan Vali Çelik, “Hakkari'de bir hastamızın baypas ameliyatı, bir hastamızın ise kalp kapakçılığı değiştirildiği ameliyatı Hakkari'de gerçekleştirildi. Bizler açısından önemli. 81 il içerisinde hastanemizde de şifa bulunması bizleri sevindirmiştir. Burada Hakkari il sağlık müdürü ve başhekimine de teşekkür ediyorum. Hakkari'ye gelen uzman ekibe Hakkarili hemşerilerimin adına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanı ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Hastanemiz her yönünden kapasitesini değiştirmesi konusunda desteklerini esirgemiyorlar. Yüksekova Devlet Hastanemizin anjiyo ünitesi daha önce kurulmuştu. Ekipman alımları tamamlandı" dedi.

BAŞARILI GEÇTİ

Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü Mehmet Ali Özatik ise, "Talimatı aldıktan sonra hazırlığımızı yapıp eksikliklerimizi tamamladık, buradaki hastalarımızın durumlarını değerlendirdik. Çok şükür iki hastamızın ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ailelerine teslim ettik" diye konuştu.

Hakkari İl Sağlık Müdür Dr. Hamdullah Kara'da uzman ekibe teşekkür ederek Hakkari'de ilk kez bypass ve kalp kapak değişimi ameliyatı yapıldığını belirtti.