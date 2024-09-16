Hamile kadının içinden çıkan kitle şoke etti! Tam 2,2 kilo

16 Eylül 2024 14:07 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:19

Samsun’da 8 haftalık hamile kadın, karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Karnında büyük bir kitle bulunan kadın hemen ameliyata alındı. Operasyonun ardından hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Samsun​'da 8 aylık hamile bir kadın, karnındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu. Hamile karnında büyük bir kitle tespit eden Prof. Dr. Cazip Üstün, hücre dolu kitleyi çıkarmak için 31 yaşındaki hastayı acilen ameliyata aldı. Bir saat süren operasyonun ardından, 2 kilo 160 gram ağırlığındaki kitle hamile kadının karnından çıkarıldı. Başarılı operasyonun ardından hem 8 haftalık bebek hem de anne hayata tutunmayı başardı.

"KANSER OLMA İHTİMALİ ARTIYOR"

Hamile kadının içinden çıkarılan 2 kilo 160 gramlık kitlenin kanser​ hücresiyle dolu olduğunu belirten Üstün, “Hastamız 31 yaşında 8 haftalık gebe. Normal gebelik muayenesine gittiğinde karın içinde bir kitle görüldü. Bize karın içinde kitle ve gebelik şikayetiyle geldi. Yaptığımız ön tahlillerde karın içinde 30 santim çapında bir kitle gördük. Kitle solit (içi hücre dolu) yapıdaydı. Yani içi sıvı dolu değil. Solit olunca biraz onkojenik olma yani kanser olma ihtimali artıyor" dedi.

"AMELİYATI ERTELEYEMEZDİK"

Kitle çıkartılmasaydı hamilelik​ boyunca büyümeye devam edeceğini aktaran Üstün, "Yani ameliyatını erteleyemezdik. Bugün ameliyata aldık. 30 santim çapında 2 kilo 160 gram ağırlığında sağ yumurtalığından köken alan bir kitle çıkarttık. Frozen (patolojik inceleme) imkanımız var hastanemizde baktık ve kötü huylu çıkmadı” ifadelerini kullandı.

"TEKRAR GEBE KALMASIYLA ALAKALI HİÇBİR ENGEL YOK"

Operasyon sonrası hamileliğin devam ettiğini ve devam etmesine fayda sağlayacak tedaviye başladıklarını belirten Üstün, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ameliyattan sonraki çabamız, devam eden gebeliğini sürdürmek. Şimdi onun için gebeliği destekleyen tedavi yapacağız. Söz konusu kitle, bütün karnı diyafram dediğimiz göğüs boşluğuyla arasında olan perdeye kadar şu anda bile doldurmuştu. Daha da büyüdüğünde hasta nefes almakta zorluk çekecek veya gebelik ikisi birden sığmayacak karına, baskı yapacak, düşük olacak veya kitle torsiyon dediğimiz sapından dönecek. Akut karın oluşturacak. Acil ameliyata almak gerekecek. Yani operasyonu tam zamanında yapılmış bir ameliyat​ olarak düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte annenin tekrar gebe kalmasıyla alakalı hiçbir engel yok. Ne zaman arzu ederse gebe kalabilir tekrar. İnşallah şu anki gebeliği devam eder. Bu bebeği doğurduktan sonra bir iki sene ara verip, sonra bir daha çocuk yapabilir”