Hangi yaşta ne kadar su içilmeli? 7'den 70'e herkesin yanlış bildiği 'su içme formülü' sil baştan yazıldı...

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
"Günde 8 bardak su için" kuralı tarihe karıştı. Uzmanlar, su ihtiyacının yaşa, kiloya ve böbrek gelişimine göre dramatik şekilde değiştiğini belirtiyor. Özellikle 6 aydan küçük bebeklere su vermenin yarattığı ölümcül risk ve yaşlıların "susamasa bile" su içmek zorunda olmasının biyolojik nedeni, su tüketim alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek. İşte 0'dan 90'a yaş yaş ideal su tüketim rehberi.
Su, yaşamın kaynağıdır; ancak "ne kadar çok içersem o kadar iyi" mantığı, tıpkı "hiç içmemek" kadar tehlikeli olabilir. İnsan vücudunun su oranı bebeklikte %75 iken, yaşlılıkta %50'lere kadar düşer. Bu değişim, su ihtiyacının da her yaş evresinde farklı hesaplanmasını zorunlu kılar. Pediatristler ve Nefrologlar (Böbrek Uzmanları), su tüketiminin bir matematiksel denge işi olduğunu vurguluyor. İşte yeni doğan bir bebeğin böbreklerini yormadan, yetişkin birinin metabolizmasını ateşlemesine kadar, yaş gruplerine göre kritik su eşikleri.
Listenin en kritik ve en çok hata yapılan grubu yenidoğanlardır. Anneannelerimizden duyduğumuz "Yazıktır, dili damağı kurudu, bir kaşık su ver" tavsiyesi, modern tıpta kesinlikle yasaklanmıştır.
Çocukların hareketliliğinin arttığı bu dönemde su kaybı hızlanır ancak çocuklar "susadım" demeyi oyunun heyecanıyla unuturlar.
Okul döneminde yaşanan baş ağrılarının ve odaklanma sorunlarının (dikkat eksikliği sanılan durumların) büyük bir kısmı aslında hafif dehidratasyondan (susuzluktan) kaynaklanır.
Vücudun en hızlı değiştiği, hormonların tavan yaptığı ve sivilce problemlerinin başladığı dönemdir. Cildin temizlenmesi ve metabolizmanın hızlanması için suyun önemi iki katına çıkar.
Yetişkinlikte standart "2 litre" söylemi herkes için doğru olmayabilir. 50 kilo olan bir kadınla 100 kilo olan bir erkeğin su ihtiyacı aynı değildir.
Yaşlılıkta su tüketimi hayati bir hal alır çünkü beyindeki "susama merkezi" duyarlılığını kaybeder. Yani yaşlı bir birey, vücudu susuzluktan kırılsa bile susamış hissetmez.