Hangi yaşta ne kadar su içilmeli? 7'den 70'e herkesin yanlış bildiği 'su içme formülü' sil baştan yazıldı...

Su, yaşamın kaynağıdır; ancak "ne kadar çok içersem o kadar iyi" mantığı, tıpkı "hiç içmemek" kadar tehlikeli olabilir. İnsan vücudunun su oranı bebeklikte %75 iken, yaşlılıkta %50'lere kadar düşer. Bu değişim, su ihtiyacının da her yaş evresinde farklı hesaplanmasını zorunlu kılar. Pediatristler ve Nefrologlar (Böbrek Uzmanları), su tüketiminin bir matematiksel denge işi olduğunu vurguluyor. İşte yeni doğan bir bebeğin böbreklerini yormadan, yetişkin birinin metabolizmasını ateşlemesine kadar, yaş gruplerine göre kritik su eşikleri.