Hangi yaşta ne kadar su içilmeli? 7'den 70'e herkesin yanlış bildiği 'su içme formülü' sil baştan yazıldı...

Şubat 21, 2026 11:00
1
Hangi yaşta ne kadar su içilmeli? 7'den 70'e herkesin yanlış bildiği 'su içme formülü' sil baştan yazıldı...

"Günde 8 bardak su için" kuralı tarihe karıştı. Uzmanlar, su ihtiyacının yaşa, kiloya ve böbrek gelişimine göre dramatik şekilde değiştiğini belirtiyor. Özellikle 6 aydan küçük bebeklere su vermenin yarattığı ölümcül risk ve yaşlıların "susamasa bile" su içmek zorunda olmasının biyolojik nedeni, su tüketim alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek. İşte 0'dan 90'a yaş yaş ideal su tüketim rehberi.

2
Hangi yaşta ne kadar su içilmeli? 7'den 70'e herkesin yanlış bildiği 'su içme formülü' sil baştan yazıldı...

Su, yaşamın kaynağıdır; ancak "ne kadar çok içersem o kadar iyi" mantığı, tıpkı "hiç içmemek" kadar tehlikeli olabilir. İnsan vücudunun su oranı bebeklikte %75 iken, yaşlılıkta %50'lere kadar düşer. Bu değişim, su ihtiyacının da her yaş evresinde farklı hesaplanmasını zorunlu kılar. Pediatristler ve Nefrologlar (Böbrek Uzmanları), su tüketiminin bir matematiksel denge işi olduğunu vurguluyor. İşte yeni doğan bir bebeğin böbreklerini yormadan, yetişkin birinin metabolizmasını ateşlemesine kadar, yaş gruplerine göre kritik su eşikleri.

3
Hangi yaşta ne kadar su içilmeli? 7'den 70'e herkesin yanlış bildiği 'su içme formülü' sil baştan yazıldı...

0-6 AY: BİR ÇAY KAŞIĞI BİLE VERMEYİN!

Listenin en kritik ve en çok hata yapılan grubu yenidoğanlardır. Anneannelerimizden duyduğumuz "Yazıktır, dili damağı kurudu, bir kaşık su ver" tavsiyesi, modern tıpta kesinlikle yasaklanmıştır.

  • Neden? İlk 6 ayda bebeklerin böbrekleri henüz saf suyu süzebilecek kapasitede değildir. Anne sütünün zaten %85-90'ı sudur ve bebeğin tüm sıvı ihtiyacını karşılar.
  • Tehlike: Bu dönemde verilen fazladan su, bebeğin kanındaki sodyum oranını düşürerek "Su Zehirlenmesi"ne (Hiponatremi) yol açabilir. Bu durum, beyin ödemine ve nöbetlere neden olabilir. 6. aydan sonra ek gıdayla birlikte yavaş yavaş (günde yarım çay bardağı ile başlayarak) su verilmelidir.

4
Hangi yaşta ne kadar su içilmeli? 7'den 70'e herkesin yanlış bildiği 'su içme formülü' sil baştan yazıldı...

1-3 YAŞ: OYUN ARASI SU MOLASI (1 - 1.5 LİTRE)

Çocukların hareketliliğinin arttığı bu dönemde su kaybı hızlanır ancak çocuklar "susadım" demeyi oyunun heyecanıyla unuturlar.

  • Miktar: Bu yaş grubunun günde ortalama 1.3 litre sıvıya ihtiyacı vardır. Bunun bir kısmı süt ve çorbalardan gelse de, gün içine yayılmış 4-5 bardak saf su içmeleri şarttır.
  • İpucu: İdrar rengi koyu sarıysa veya çocukta kabızlık (kakada sertleşme) varsa, su tüketimi yetersiz demektir.

5
Hangi yaşta ne kadar su içilmeli? 7'den 70'e herkesin yanlış bildiği 'su içme formülü' sil baştan yazıldı...

4-8 YAŞ: OKUL ÇAĞI VE ODAKLANMA (1.5 - 2 LİTRE)

Okul döneminde yaşanan baş ağrılarının ve odaklanma sorunlarının (dikkat eksikliği sanılan durumların) büyük bir kısmı aslında hafif dehidratasyondan (susuzluktan) kaynaklanır.

  • Miktar: Günde yaklaşık 1.7 litre su tüketimi önerilir.
  • Uyarı: Meyve suları veya şekerli içecekler su yerine geçmez. Aksine, şekerli içecekler vücudun su ihtiyacını artırır. Okul çantasına mutlaka bir matara konulmalıdır.

6
Hangi yaşta ne kadar su içilmeli? 7'den 70'e herkesin yanlış bildiği 'su içme formülü' sil baştan yazıldı...

9-18 YAŞ: ERGENLİK VE HIZLI BÜYÜME (2 - 2.5 LİTRE)

Vücudun en hızlı değiştiği, hormonların tavan yaptığı ve sivilce problemlerinin başladığı dönemdir. Cildin temizlenmesi ve metabolizmanın hızlanması için suyun önemi iki katına çıkar.

  • Kızlar için: Günde en az 2 - 2.3 Litre (yaklaşık 9-10 bardak).
  • Erkekler için: Günde en az 2.5 - 3 Litre (yaklaşık 11-13 bardak).
  • Sporcu Gençler: Eğer aktif spor yapılıyorsa, terle kaybedilen her yarım saatlik aktivite için ekstra 1-2 bardak su eklenmelidir.

7
Hangi yaşta ne kadar su içilmeli? 7'den 70'e herkesin yanlış bildiği 'su içme formülü' sil baştan yazıldı...

19-64 YAŞ YETİŞKİNLER: FORMÜLÜNÜZ "KİLO X 35 ML"

Yetişkinlikte standart "2 litre" söylemi herkes için doğru olmayabilir. 50 kilo olan bir kadınla 100 kilo olan bir erkeğin su ihtiyacı aynı değildir.

  • Altın Formül: Kilonuzu 0.035 ile çarpın.
    • Örnek: 70 kg x 0.035 = 2.45 Litre.
    • Örnek: 90 kg x 0.035 = 3.15 Litre.
  • Kahve Tuzağı: Gün içinde içtiğiniz çay ve kahve "diüretik"tir, yani vücuttan su atar. İçtiğiniz her fincan kahve için ekstra bir bardak su içerek bu kaybı telafi etmelisiniz. Su içmek için susamayı beklemeyin; susadığınızda vücut zaten %1 su kaybetmiş ve alarm veriyor demektir.

8
Hangi yaşta ne kadar su içilmeli? 7'den 70'e herkesin yanlış bildiği 'su içme formülü' sil baştan yazıldı...

65+ YAŞ: "SESSİZ SUSUZLUK" TEHLİKESİ

Yaşlılıkta su tüketimi hayati bir hal alır çünkü beyindeki "susama merkezi" duyarlılığını kaybeder. Yani yaşlı bir birey, vücudu susuzluktan kırılsa bile susamış hissetmez.

  • Risk: Susuzluk, yaşlılarda tansiyon dengesizliğine, böbrek yetmezliğine, idrar yolu enfeksiyonlarına ve zihin bulanıklığına (deliryum) yol açar.
  • Kural: Susamayı beklemeden, ilaç niyetine günde en az 1.5 - 2 Litre su içilmelidir. Eğer kalp yetmezliği veya böbrek rahatsızlığı varsa, doktorun belirlediği sıvı kısıtlamasına uyulmalıdır.

