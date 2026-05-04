Atlantik açıklarında seyreden lüks bir yolcu gemisinde yaşanan şüpheli hantavirüs vakaları küresel sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Uzun süreli sefer yapan gemide görülen ani solunum yetmezliği vakalarının ardından yürütülen incelemelerde hantavirüs şüphesi öne çıkarken, laboratuvar doğrulama süreçleri sürüyor.

HABERİN ÖZETİ Hantavirüs nedir, Türkiye'de var mı? Hangi ülkelerde görüldü? Hantavirüs Cruise gemisinde 3 can aldı Atlantik açıklarındaki bir yolcu gemisinde yaşanan şüpheli hantavirüs vakaları, üç can kaybına yol açtı ve küresel sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Atlantik açıklarında seyreden bir yolcu gemisinde, uzun süreli seferin son günlerinde yolcularda ani solunum yetmezliği semptomları görülmeye başlandı. İlk belirtiler yüksek ateş, kas ağrısı ve halsizlikken, bazı vakalarda ciddi nefes darlığına dönüştü ve üç yolcu yaşamını yitirdi. Laboratuvar testlerinde en az bir doğrulanmış hantavirüs vakası bulundu, diğer şüpheli vakalar için ileri analizler sürüyor. Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenler aracılığıyla bulaşan ve ciddi solunum ya da böbrek yetmezliğine yol açabilen bir virüs ailesidir; insandan insana bulaşması nadirdir. Cruise gemisinin Güney Amerika rotası nedeniyle Güney Amerika kökenli hantavirüs varyantları üzerinde duruluyor. Türkiye'de geçmiş yıllarda sınırlı sayıda hantavirüs vakası tespit edildi, ancak yaygın bir tehdit oluşturmuyor ve mevcut durumda gemideki olayla bağlantılı bir vaka bildirilmedi.

Gemide yaşanan can kayıpları sonrası hem bulaş zinciri hem de virüsün kaynağına ilişkin soruşturma derinleştirildi.

CRUISE GEMİSİNDE HANTAVİRÜS CAN ALDI

Atlantik rotasında Güney Amerika’dan Afrika kıyılarına doğru ilerleyen yolcu gemisinde, seferin son günlerine yaklaşılırken bazı yolcularda ağır solunum semptomları görülmeye başladı.

İlk belirtilerin yüksek ateş, kas ağrısı ve halsizlik şeklinde başladığı, ilerleyen saatlerde bazı vakalarda ciddi nefes darlığına dönüştüğü bildirildi. Gemide bulunan sağlık ekibinin ilk müdahalelerine rağmen üç yolcu yaşamını yitirdi.

Yerel sağlık otoriteleri geminin limana yanaşmasının ardından kapsamlı sağlık taraması başlattı. Semptom gösteren bazı yolcular ve mürettebat izole edilirken, ağır durumda bulunan kişilerin acil tedavi için tahliyesi değerlendiriliyor.

Son iki günde gelen bilgiler, laboratuvar testlerinde doğrulanmış en az bir hantavirüs vakası bulunduğunu, diğer şüpheli vakalar için ileri analizlerin sürdüğünü gösteriyor.

HANTAVİRÜS NEDİR VE NASIL BULAŞIR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşan ve ciddi solunum ya da böbrek yetmezliğine yol açabilen bir virüs ailesi olarak biliniyor.

Virüs genellikle enfekte fare ve sıçanların idrarı, dışkısı veya tükürüğünün kuruyup havaya karışması sonucu solunum yoluyla bulaşıyor. Özellikle kapalı alanlarda temizlik sırasında ortaya çıkan aerosol partiküller risk oluşturuyor.

İnsandan insana bulaş hantavirüs türlerinde son derece nadir görülüyor. Bilinen en dikkat çekici istisna, Güney Amerika’da görülen Andes varyantı olarak kabul ediliyor.

Cruise gemisindeki şüpheli vakaların rota geçmişi nedeniyle bu varyant ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlar, olayın kesin nedeninin laboratuvar ve epidemiyolojik analizler tamamlandıktan sonra netleşeceğini belirtiyor.

HANTAVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Hantavirüs vakaları dünyanın farklı bölgelerinde farklı türlerle görülüyor.

Kuzey ve Güney Amerika’da akciğerleri etkileyen ağır solunum sendromuna yol açan türler öne çıkarken, Avrupa ve Asya’da daha çok böbrek tutulumu yapan varyantlar rapor ediliyor. Arjantin, Şili, ABD, Kanada, Çin, Güney Kore, Finlandiya, Almanya ve bazı Balkan ülkeleri düzenli vaka bildirimi yapılan bölgeler arasında bulunuyor.

Son iki gündeki sağlık değerlendirmelerinde cruise gemisinin Güney Amerika çıkışlı rota izlemesi nedeniyle Güney Amerika kökenli hantavirüs varyantlarının incelendiği bildiriliyor.

Virüsün görüldüğü bölgelerde özellikle kırsal alanlar, kemirgen popülasyonunun yoğun olduğu depolar, ahırlar ve uzun süre kapalı kalmış yapılar yüksek riskli alanlar olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE’DE HANTAVİRÜS VAR MI?

Türkiye’de geçmiş yıllarda sınırlı sayıda hantavirüs vakası tespit edildi. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde kemirgen temasıyla ilişkili bazı vakalar sağlık otoriteleri tarafından kayıt altına alındı. Ancak vaka sayılarının oldukça düşük olduğu ve geniş çaplı bir yayılım gözlenmediği belirtiliyor.

Uzmanlar Türkiye’de hantavirüs riskinin tamamen yok sayılamayacağını ancak yaygın bir halk sağlığı tehdidi oluşturmadığını vurguluyor. Risk daha çok kırsal alanlarda, kemirgenlerle temas ihtimalinin yüksek olduğu ortamlarda bulunuyor.

Güncel durumda Türkiye’de cruise gemisindeki olayla bağlantılı herhangi bir vaka bildirimi bulunmuyor.

BELİRTİLERİ VE TEDAVİ SÜRECİ

Hantavirüs enfeksiyonu genellikle grip benzeri belirtilerle başlıyor. İlk aşamada ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı görülebiliyor. Hastalığın ilerleyen safhalarında ani solunum sıkıntısı, akciğerlerde sıvı birikimi ve oksijen yetersizliği ortaya çıkabiliyor. Bu aşama hızlı ilerlediği için erken müdahale büyük önem taşıyor. Virüse karşı spesifik bir antiviral tedavi bulunmuyor.

Tedavi tamamen destekleyici bakım üzerinden yürütülüyor. Yoğun bakım desteği, oksijen tedavisi ve gerektiğinde mekanik ventilasyon uygulanıyor. Erken tanı alan vakalarda hayatta kalma şansı belirgin şekilde yükseliyor. Cruise gemisindeki ağır vakalarda da yoğun bakım desteğinin kritik rol oynadığı aktarılıyor.

SALGIN NASIL ORTAYA ÇIKMIŞ OLABİLİR?

Salgının kaynağına ilişkin iki temel ihtimal üzerinde duruluyor. İlk olasılık, gemide kemirgen kaynaklı bir kontaminasyon yaşanmış olması. Uzun süreli deniz yolculuklarında depolama alanları ve gıda stoklarının bulunduğu bölümler bu tür risklere açık kabul ediliyor.

İkinci ihtimal ise enfekte bir yolcunun virüsü yolculuk öncesinde kapmış olması ve semptomların seyahat sırasında ortaya çıkması. Hantavirüsün kuluçka süresi haftalar sürebildiği için bu senaryo uzmanlar tarafından güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor. Kesin sonucun detaylı temas takibi ve laboratuvar analizlerinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

