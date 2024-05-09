MHRS'de yeni dönem! Onaylı Randevu Sistemi başlıyor: Bakan Koca duyurdu

09 May 2024 13:27 - Güncelleme : 09 May 2024 14:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek yeni sağlık sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sorunların çözümüne ilişkin alınan yeni kararları aktaran Bakan Koca, 'Onaylı Randevu Sistemi'nin devreye alındığını ve pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, yeni sistemle birlikte ertesi gün randevusu olan hastaların saat 20.00'ye kadar onay vermesi gerektiğini aktardı.

Yeni sistemden kanser hastaları ile 65 yaş üstü vatandaşların muaf tutulduğunu belirten Bakan Koca, randevulu ve randevusuz hasta sayısının neredeyse eşit olduğunu söyledi.

"2028'DE TÜM AŞILAR YÜZDE 100 YERLİ OLACAK"

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

"Hastane randevu sistemi değişiyor. Sağlıklı Yaşam Merkezlerimizi hayata geçirdik. Nadir hastalıklar için gen tedavi merkezini kuruyoruz. Sağlıkta güncel sorunların çözüme kavuşturulması tüm imkanların harekete geçirilmesi bizler için görev vatandaşlarımız için haktır. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 yerli olacak.

12 ŞEHİR HASTANENİN YAPIMI SÜRÜYOR

Beyaz Kod uygulaması yanı sıra Gri Kod uygulaması pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda Beyaz Kod sayısı 1 milyonda 31'den bir milyonda 14'e inmiştir. Gri Kod uygulanan bölgelerde ise bu düşüş ilave olarak yüzde 50'den fazladır.

23 Şehir Hastanemizde toplam 34 bini aşkın yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Yatak kapasitesi 15 bini bulacak olan 12 Şehir Hastanemizin yapımı devam etmektedir.

'ONAYLI RANDEVU' DÖNEMİ HAYIRLI OLSUN

'Onaylı Randevu' dönemi hayırlı olsun. Ertesi gün randevusu olan hasta geleceğini onaylanacak. Randevusu olan saat 20'ye kadar onay verecek. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var: 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır.

"YENİ SİSTEM ZAMANI VERİMLİ KULLANMA İMKANI SAĞLAYACAK"

Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkânı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle, şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz.

MHRS'DE YENİ DÜZENLEME İÇİN BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ...

Öte yandan Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirterek, "Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.