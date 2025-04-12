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 | Selahattin Demirel

Hastadan şok iddia: "Doktor kuyumcunun IBAN'ına para atmamı istedi"

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde genel cerrahi doktorunun, ameliyat ettiği hastadan 90 bin lira talep ederek paranın, bir kuyumcuya ait IBAN'a atılmasını ve not olarak altın alındığı yazılmasını istediği iddia edildi. Başarısız geçen ameliyatın ardından tedavisi yarım kalan hasta, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Hastadan şok iddia:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 16:19

Aşırı kilo kaybı sonrası vücudunda oluşan sarkıkları gidermek için Dicle Üniversitesi Hastanesine başvuran 33 yaşındaki Berivan Önder, 27 Mart'ta genel cerrah Prof. Dr. Burak Veli Ülger tarafından belirtilen şikayetlerin giderilmesi için ameliyata alındı.

HIZLA KİLO KAYBETTİ

Önder, 5 gün sonra korsesini çıkardığında silikonların yanlış yere yerleştirildiğini, vücudunda ciddi sağlık sorunların baş gösterdiğini ve bunları hocasına ilettiğinde ilgilenmediğini ileri sürdü. Önder, ameliyat öncesinde ise hocası ve medikalci T.V'nin kendisinden istedikleri 90 bin lirayı kuyumcuya ait bir hesaba attığını öne sürdü. Önder, yaşananlar üzerine emniyet ve savcılığa giderek şikayette bulundu.

Berivan Önder, hızlı bir kilo kaybı yaşadığını, kilo kaybı sonucunda sarkmalar oluştuğunu söyledi. Bu sarkmaları giderebilmek için hastaneye gelip operasyon geçirdiğini belirten Önder, Dicle Üniversitesine Hastanesi'nde Mart 2025'te Genel Cerrah Burak Veli Ülger'in operasyon yaptığını ifade etti.

Hastadan şok iddia: "Doktor kuyumcunun IBAN'ına para atmamı istedi"


Operasyonun başarısız geçtiğini aktaran Önder, "Kendisi de başarısız geçtiğini kabul etti. Lakin beni ortada bıraktı. Operasyon sonrası korsemi çıkardıktan sonra görüntünün hiçbir şekilde olmadığını, simetriğin yamuk yaptığını, silikonları göğüs kafesimin üst kısmına yerleştirdiğini gördüm. Sonraki süreçte gelip doktorla bizzat görüşme sağladım. Doktor bunu kabul etti ama hiçbir şekilde yardımcı olacağını söylemedi" dedi.

Daha sonra hukuksal işlemlere başladığını kaydeden Önder, "Gerek Sağlık Bakanlığı, gerek CİMER, bugün de vali beyin kalemiyle görüşme sağladım, mağduriyetimi dile getirdim. Savcılık, emniyet gereken her yerde hukuksal işlemlerimi başlattım. Şu an benim tekrar bir operasyon geçirmem gerekiyor. Dikişlerim daha taze. Şu anda maddi manevi kaybım olduğu için şu an operasyonumu gerçekleştiremiyorum" diye konuştu.

"AÇIKLAMAYA ALTIN ALIMI YAZACAKSINIZ DEDİ"

"Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Burak Veli Ülger benden 90 bin TL talep etti" diyen Önder, konuşmasına şöyle devam etti.:
"IBAN yoluyla atacağımı söyledi. IBAN'da bir kuyumcu adına. 90 bin TL'yi o kuyumcuya attım. Bu süre zarfında da şunu da belirtti. Açıklama kısmına ‘altın alımı diye yazacaksınız' dedi. Normalde hastanenin kendi veznesi adı altına ödeme yapılması gerekiyor. Ama doktor bunu yapmadı. El altından gizli kapalı parayı aldı. Hastane yönetimine şikayette bulundum. Başhekimle görüşme sağladım. Kendileri de soruşturmayı başlattıklarını dediler. Süreci bekleyeceklerini söylediler."

Hastadan şok iddia: "Doktor kuyumcunun IBAN'ına para atmamı istedi"

"BENİ KASAP GİBİ KESTİLER"

Önder, böyle bir skandalı yaşadığını, hiçbir insanın kendisi gibi bu skandalı yaşamalarını istemediğini dile getirerek "Beni yarım can ettiler. Kasap gibi kestiler, başkalarını bu şekilde mağdur etmelerini istemiyorum. Tedavim, her şeyim şu an yarım kaldı. Şu anda hayati tehlikem bile söz konusu. Medikalci adı altında geçiyor. İsmi T.V., doktorla işbirliği içerisinde. Doktora malzeme getiriyor. Dışarıdaki malzemeyi de ek olarak talep ediyor. Bu bahsettiğim şahıs ameliyathanenin içine kadar giriyor doktorla beraber. Ameliyatın içerisinde de aile yakınlarıma mesaj atıyor. ‘Doktor bey yapamıyor, operasyon başarısız, doktor silikonu takamıyor doktor bey. Ne yapalım' diye yakınlarıma söylüyor. O yazışmalar da elimde mevcut. Bu parayı doktorla birlikte istediler. Bende 90 bini o IBAN'a attım" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, iddialara ilişkin "Bu konuda hassas davranıyoruz. Bu şikayetle direkt soruşturma başlattık. İddiaların doğruluğunu bilemeyiz. Ama kendi açımızdan idari soruşturmayı başlatmış durumdayız" ifadelerinde bulundu.

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#Sağlık
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