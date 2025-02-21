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Sağlık
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 | Bengül Büyükhan

Hastalara 'gereksiz platin takıldı' iddiası! Bakanlık soruşturma başlattı!

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlarda 'sağlam kemiğe platin takıldı' iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

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Hastalara 'gereksiz platin takıldı' iddiası! Bakanlık soruşturma başlattı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 13:10

Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde bazı doktorların "En az 75 hastaya, gerekli olmadığı halde platin takıldığı" iddiaları üzerinde Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlığın, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce 7 Ekim 2024'te muhakkik tayin edilerek, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 10 Ekim 2024'te konuyu tüm boyutlarıyla ele almak, adli, idari ve mali bulgularıyla ortaya koymak üzere müfettiş görevlendirmesi yapılarak, uzman bilirkişi heyeti oluşturulduğu belirtildi.

Sürecin Bakanlık tarafından denetim seferberliği kapsamında yürütüldüğü ifade edilen açıklamada "Nitekim yakın zamanda 7 pilot ilimizde 38 müfettiş görevlendirilerek yeni denetimler başlatılmıştır. Konunun bir basın organında yer alması üzerine Bakanlığın harekete geçtiğine dair sarf edilen ifadeler doğru değildir. 'Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine' ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde sağlık hizmeti verilen tüm tesislere yönelik kapsamlı denetim faaliyetlerimiz devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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#Sağlık Bakanlığı Açıklaması
#Sağlık
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